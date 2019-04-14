【灣仔講呢啲】150萬元翻新黃泥涌道舊公廁　工程6月開始下年完工

二月公布的2019年財政預算案提及以六億元翻新全港240個公廁，另一邊廂有食環署清潔工被拍到在公廁內吃飯，公廁環境受到社會關注。位於跑馬地馬場近中場席入口的黃泥涌道公廁，亦即將在六月進行翻新工程，目標是把公廁提升至最新的設計標準 ，從而提高服務水平，費用為150萬元，預計下年二月底完工。

根據灣仔區議會食物及環境衞生委員會的文件，食環署與建築署合作推行公廁翻新工程計劃，翻新及改善較舊式的公廁。黃泥涌道公廁的翻新工程，預計可在2019年6月展開。翻新後，男廁將設有一個蹲廁廁格、一個坐廁廁格和 七個斗式尿廁（其中一個尿盆的高度適合傷健人士及小童使用）；女廁將設有一個蹲廁廁格及三個坐廁廁格；男女廁均使用電子感應沖水系統。

男廁將設有四個洗手盤，其中一個洗手盆的高度適合兒童使用；女廁將設有兩個洗手盆，均設電子感應水龍頭。此外男廁、女廁所內各設有一個替嬰兒更換尿片的檯位，另有一個暢通易達廁所。

黃泥涌道公廁的位置。(區議會文件截圖)

翻新後的公廁平面圖。(區議會文件截圖)

在翻新工程進行期間，整座黃泥涌道公廁將會封閉及暫停對外開放。為減少不便，食環署會在公廁附近放置兩個流動廁所供市民使用。翻新工程費用為150萬元，並預計於2020年2月底峻工。