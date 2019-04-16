南豐啟德商業地王　擬發展商廈、酒店　提供73間房

南豐集團於2017年以逾246億元投得啟德一幅商業地皮，一度成為「商業地王」，早前亦申請興建兩幢非住用大樓。 發展商近日前再向城規會提出申請，於原有的商業大樓內加入酒店，共可提供73間酒店房間。

該幅地皮位於沐元街與協調道交界。（Google衛星圖 )

位於啟德沐元街，被劃作綜合發展區及休憩用地的商業地皮，發展商日前向城規會申請用作酒店用途。根據城規會文件，該幅地皮地盤面積約20.5萬平方呎，當中19.1萬平方呎將用興建兩幢非住用大樓，當中東面為樓高47層的商業大廈、另一幢低層建築則約高18層；而地下購物街及地下行人通道約佔1.37萬平方呎。申請人擬將較矮的大樓內、面向啟德河的4層改建為酒店，料可提供73間房間；而另外2層則預留作零售用途。

申請人指，申請地點包括連接沙中線啟德站的地下購物街，及被劃為休憩地區的部分；並會有高架行人道連接毗鄰的工業貿易大廈。申請人指規劃意向為「地標性」的發展，商業大廈將搭配園景、行人道及啟德河，凸顯當地的形象。

申請人曾於2017年就同一地皮申請改劃發展，並獲城規會批准。當時申請興建兩幢非住用大樓，東面的商業大廈為樓高48層，不過於低層建築內則沒有包含酒店元素。

該幅地皮為南豐集團於2017年以逾246億元投得，當時為啟德區內最高價的賣出地皮，有「啟德地王」之稱。不過紀錄於2018年被新鴻基地產打破，新地當時以逾251億元投得同區另一幅商住用地。