【天水圍鳥啄人】紅嘴藍鵲雨中凶惡減　幼稚園家長接放學遇擒拿爪

啄頭、撞人、橫衝直撞，天水圍美湖居居民對在小徑樹上築巢繁殖的紅嘴藍鵲避之則吉。雀鳥棲息的樹木接近一間幼稚園暨小學，有家長表示兩周前接放學期間遇「擒拿爪」受驚，而幼稚園昨日發出通告呼籲家長與學生小心，避開相關路段。

紅嘴藍鵲攻擊途人，乃因處於繁殖季節。人和鳥，都是愛子心切。