【天水圍鳥啄人】紅嘴藍鵲美湖居繁殖襲近百人　暫封路盼人鳥共融

俯前、低飛、張喙一啄⋯⋯紅嘴藍鵲的鳥爪之下，天水圍居民的頭肩無一倖免，全因有大量紅嘴藍鵲於天水圍濕地公園附近的美湖居樹上築巢繁殖。香港01記者今早（15日）到小徑了解，目擊雀鳥幾度撲向途人，居民途經時左閃右避，如臨大敵。但小徑是附近幼稚園學童上學的必經之路，有居民踩下封條，撐傘接送學童上學。 元朗嘉湖北區議員李月民指，管理處已封閉小徑，呼籲居民不要打擾正在繁殖的紅嘴藍鵲棲息，希望能與居民達致「人鳥共融」。

紅嘴藍鵲為鴉科藍鵲屬的鳥類，鳥喙及鳥爪均為紅色，擁有一身藍色羽毛及白色尾羽，現時正值繁殖期。（梁銘康攝） 有時為保護雛鳥 輕觸人類以示驅趕 紅嘴藍鵲為鴉科藍鵲屬的鳥類，鳥喙及鳥爪均為紅色，擁有一身藍色羽毛及白色尾羽，因而得名。漁農自然護理署接獲美湖居的查詢後到場視察後，在小徑入口貼上通告，指繁殖中的雀鳥有時為了保護雛鳥及鳥蛋，遇見人類時以嘴及腳輕觸人類的頭部以示驅趕，又指情況屬暫時性，雀鳥完成繁殖後，情況將有所改善。該署呼籲居民避開該段路徑，避免與雀鳥有眼神接觸，撐傘戴帽以及避免穿著鮮色衣服；屋邨管理處亦已為小徑圍上封條及放置雪糕筒，防止居民進入。

漁護署視察後的書面回覆被張貼於小徑入口。通告旁有雨傘提供予欲路經路段的居民使用。（梁銘康攝）

馮小姐表示，日前後腦曾被紅嘴藍鵲「啄過」，當時以為朋友打招呼「拍後腦」，後來才發現被雀鳥啄。（陳蕾蕾攝） 幼稚園必經之路 途人擔傘躲避 記者在美湖居4座對開小徑觀察近一小時，不少家長帶同兒女穿過小徑到幼稚園後門，送小朋友上學，期間紅嘴藍鵲頻密穿梭樹間，又不時低飛，並俯前快速衝向途人，更有兩人被雀鳥襲擊頭部。9時後小徑行人大減，記者亦未見雀鳥於小徑範圍低飛。 居民馮小姐表示，日前曾被紅嘴藍鵲「啄過」後腦，當時以為朋友打招呼「拍後腦」，後來才發現被雀鳥啄，現時會感到害怕，自己亦曾聽聞朋友被襲擊，故會特意擔傘出門。有居民亦收到幼稚園特意出的通告，提醒學童出入時小心。不時接送孫女到幼稚園上學的黎太太表示，過去三星期內，外傭已被啄兩次，頭皮「被啄到損哂」，又指該種鳥的爪「好利」，她自96年起居住嘉湖山莊，以往不曾出現被鳥襲擊情況，稱在過去三星期才出現。

封條被踩下，有居民仍然走經該小徑接送兒童上學。（陳蕾蕾攝）

李月民：繁殖期間襲擊頻率變高 冀漁護署設推廣站教導居民處理

元朗嘉湖北區議員李月民今午到場了解，他指過往幾年的雀鳥繁殖期，均會有兩三隻紅嘴藍鵲在嘉湖一帶覓食，但未見繁殖，紅嘴藍鵲討好的外型亦甚受居民喜愛。今年或因雀鳥選擇在嘉湖繁殖，落地生根，三個月前開始襲擊事件，初時的頻率較低，至近十日，襲擊頻率越來越高，「之前襲擊過後會休息一段時間，但依家係不斷襲擊」，更有近100名居民向他表示曾被襲擊。

有居民的手抱嬰兒被飛撲而下的雀鳥刮傷，引起邨內恐慌。李月民表示，被襲擊的居民大部分沒有明顯傷痕，多數只是受驚，但嬰兒的皮膚較幼嫩，故容易造成傷痕。管理處在接獲漁護署的建議後，已呼籲居民出入攜帶雨傘，並避免走入小徑，滋擾紅嘴藍鵲棲息。雖然有居民表示封閉小徑不方便，但大部分居民亦希望在剩下的半個月繁殖期內，於自身安全和不滋擾鳥類間取得平衡。他認為漁護署應該在邨內設立推廣站，教導居民如何達成「人鳥共融」。