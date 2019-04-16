【劃走彩虹？】打卡勝地彩虹邨老化塌石屎　會否重建房署六月揭盅

政府在2013年底，評估全港22條樓齡介乎34至61年的非拆售屋邨的發展潛力，然而只有三座屋邨具詳盡的重建時間表。「打卡勝地」彩虹邨也有55年歷史，同樣未有重建時間表，而有區議員揭露該樓宇有天花石屎剝落和外牆滲水問題，擔心樓宇存結構不安全。黃大仙區議會今日召開會議，會上多位議員都表示，希望房屋署兌現承諾，盡快重建彩虹邨，並促請房屋署安排即將落成入伙的大磡村單位作為彩虹邨居民的新居所。房屋署代表在會上回覆區議員表示，將在六月交代重建最新消息。

煮餸時塵粉從天花掉下

今日（16日）黃大仙區議會房屋事務委員會會議上，討論有關彩虹邨重建事宜。彩虹區議員莫健榮於會上提出，彩虹邨樓宇有嚴重老化問題，單位經常有天花石屎剝落，「問題只是冰山一角，有街坊煮飯時有塵粉從天花掉下來，好似煮餸加胡椒粉。」他認為單靠維修並不能根治樓宇，維修過程更是擾民，維修時家中又舖滿灰塵，居民形容似「核爆」。

區議員：八成街坊同意重建計劃

莫又指，現時鑽石山大磡村有三千多個公屋單位即將落成，他建議預留千五至二千個公屋單位接收彩虹邨居民，待彩虹邨重建。「黃大仙發展成熟，大部分公屋都已經落成，如果錯過今次機會，將難以搵到第二個機會於同區安置重建中彩虹邨的居民，但目前重建計劃只聞樓梯響。」他又指，有八成街坊同意重建計劃，當中九成同意暫居於大磡村，故希望房屋署把握是次契機，盡快進行重建。

彩虹邨（資料圖片/黃永俊攝）

池彩區議員胡志健則指，不反對以大磡村接收彩虹邨居民暫住，「重建講了多年，仍然冇時間表，已經錯失好多機會。」他又建議同時發展牛池灣村公屋。東美區議員施德來則表示，政府年前研究22條屋邨的發展潛力之後並沒有跟進，行為是不負責任，「望到高樓齡公屋，硬件上只會愈來愈差，之前22條屋邨做重建研究，研究完擺係度。」他認為政府應該更有決心進行重建。

房屋署高級房屋事務經理王麗雅於區議會上表示，整體重建政策要配合長遠房屋政策，她會將今日關注的要點交到政策相關的組別作出檢視和考慮。而席間有議員提問，房屋署可否在6月的會議上交代重建時間表，或是重建計劃是否已胎死腹中，她則表示「明白、可以」。