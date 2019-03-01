彩虹邨入圍iPhone攝影比賽惹網民爭議　盤點9個港人影厭打卡點

蘋果公司日前公布「Shot on iPhone Challenge」攝影比賽結果，一幅拍攝彩虹邨的照片成功入圍，惹來網民爭議。這幅彩虹邨照片由美國攝影師Alex Jiang以iPhone XS Max拍攝，獲得評判高度讚賞。其中中國五大攝影師之一的陳漫指出其構圖具故事感，放大相片可看見相中人的細微神態等。

美國用戶Alex Jiang的得獎作品。

可惜這幅相片卻受到網民非議。有連登討論區的網民懷疑「評審是否很少上IG」，認為評審應該「以圖搜尋咗先好開始評分」。又有網民直言這些比賽只要推好色，「加個公廁景」就可以得獎。

但有網民持相反意見，指出只是「香港人睇慣咗彩虹邨」。自從IG興起以來，香港有很多地方陸續成為打卡勝地，也逐漸令香港人出現審美疲勞。除了彩虹邨外，還有哪些外國人叫好，香港人「不了」的打卡勝地呢？

【1.】南山邨

已有40年歷史的南山邨，與彩虹邨一樣擁有濃濃的舊式「港味」，具有標緻性的圓拱攀爬架，成為文青打卡必要的構圖。可惜近年有太多人打卡關係，屋邨內的街坊被拍攝者噪音滋擾，忍不住向外大叫「收聲」，造成不少爭執。

【2.】怪獸大廈

怪獸大廈相信不用多介紹，就連《變形金剛》及《攻殼機動隊》都來這裡取景。但亦苦了住在這裡的居民，早前業主立案法團在屋苑平台貼出聯合告示，指出範圍是私人地方，未經許可切勿在此拍照、錄影，以免打擾住戶生活及私隱。

【3.】西環貨運碼頭

被稱為Instagram Pier的西環貨櫃碼頭，顧名思義就是為IG打卡而生。無論貨櫃、石壆、卡板甚或海景，全個碼頭打卡位處處。在IG搜尋「#instagrampier」，可找到15807則貼文，可見其「公廁」之處。

【4.】菠蘿山

菠蘿山被稱為「香港大峽谷」，是近年打卡新景點。但亦令原本美麗的大自然「人滿為患」，多出幾百袋垃圾或用完即棄的營帳，導致一部份登山者生厭。

【5.】偉業街行人天橋

因為電影《志明與春嬌》而聲名大噪的「志明橋」，曾經因為太多人危坐天橋邊打卡令消防在不足3個月內出車17次。自此之後打卡熱稍微減少。

【6.】嘉頓山

位於美荷樓上方的嘉頓山，能俯瞰整個深水埗區，拍攝日出日落的不二之選。每逢平安夜或徐夕都會吸引一大群人過來打卡倒數。

【7.】機場維修區

位於香港國際機場後方，南環路盡頭的機場維修區。一望無際的大馬路景觀，配上南天白雲，絕對是呃like好材料。但由於該處是公路關係，過多人流令維修區險象環生。

【8.】PMQ元創坊

藍綠色配白色，簡潔的建築結構，絕對是打卡之選。但過多人流，要拍照也要多花時間。

【9.】大館

2018年5月29日才對外開放的大館，算是新興的打卡點。舊式英倫健築吸引了很多人假日到來拍呃like照。