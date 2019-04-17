全港近7成公眾泳池及泳灘救生員空缺率上升　邊區最「無人救」？

本港救生員人手不足問題日趨嚴重，尤其在旺季月份聘請不到足夠的季節性救生員。去年游泳旺季（4月1日至8月1日）公眾泳池和憲報公布的泳季節性灘救生員空缺佔基本需求比率（下稱空缺率）達到29.3%，較2017年升了7.7個百分點，全港18區有近7成空缺率都上升，其中中西區的季節性救生員人數空缺率達到71.4%，為18區最高。

本港救生員人手不足問題日趨嚴重，尤其在旺季月份聘請不到足夠的季節性救生員。（資料圖片）

立法會議員馬逢國向民政事務局局長發出質詢，要求政府公佈近兩年的救生員的人手編制及空缺狀況，並交代相關原因。政府數據顯示，兩年來公務員救生員人數情況有好轉，但季節性救生員人手問題較嚴重。兩年來港島都是重災區，中西區及灣仔區在2018年旺季月份季節性救生員人手空缺分別高達71.4%和61.9%。

（民政事務局數據/香港01製圖）

從表格可以看到，2018年18區內有半數季節性救生人員空缺率都高於三成，近七成（15區）空缺率都有上升。

政府與私人泳池救生員人工相近

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，港島各區之所以兩年來空缺率都高，是因為很多救生員選擇去做私人救生員。在4月至10月，有有大量私人屋苑泳池逐步開放，今年平均市價跟政府救生員的時薪接近。在網上隨手可見，如全職上班，私人救生員月薪基本上可達16,000港元以上。同時，成為私人救生員只需要泳池救生章，相對輕鬆；但政府救生員入門要求則複雜許多，在政府沙灘救生員則需要沙灘救生章，政府泳池更需要泳池救生章，「我們服務對象是全港市民，又要你會潛水，還要會揸船。」

他並擔心踏入今年6月，各區救生員人手不足問題會更加嚴重。他表示現實政府救生員已經陷入人手緊缺的惡性循環中，越來越少新人入行，而因為人手緊缺，很多時候政府救生員少有放假，行業流失率也不斷增加。