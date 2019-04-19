【新田圍城】領展賣場新業主圍板封舖動機未明　新田圍商場變死城

沙田新田圍邨商場，在2017年由領展以約4.6億元出售予內中資企業佛山順聯集團。早前已有指，財團接手後便將街市「清場」，不再與租戶續約；而商場舖位則加租逾倍，令邨內僅餘一個超市和一間便利店也隨時離場。居民本已對事態發展感到擔心，近日集團又有「新搞作」，大範圍封閉商場的通道和休憩位置進行工程，現時變了「新田圍城」，居民出入十分受阻。區議員指出，有關工程的內容及細節從沒向外披露，促政府對同類場地要加強監察。

近日業主在場內圍板，將休憩空間封起。(FB「沙田秦石村、豐盛苑及新田圍村街坊街里群組」圖片)

領展拆售旗下屋邨商場、 街巿及停車場，過去一直有不少爭議。其中佛山順聯集團先後在2015、2016及2017投得田灣商場、興民商場和新田圍商場，三者原意都是為了服務鄰近屋邨，但現時三個場地都如同「死場」。在田灣商場，場內只有一部櫃員機及一間便利店，過去多次有國際學校擬進駐辦學引起居民不滿；至於興民商場，早年進行「活化」後只餘下5間店舖。至於新田圍邨，本月初已有近百名居民參與集會，抗議業主要加租逼走邨內超市。

同樣由佛山順聯集團擁有的田灣商場，多年來引起不少爭議。(資料圖片)

近日有居民表示，業主在新田圍商場四樓以圍板封起了近一半位置。據了解，場內本來四邊都有出入口，現時只剩下兩邊，而圍板後場內通道十分狹窄。除此之外，該處天井遊樂場一向被認為是「公共休憩空間」，內有涼亭、健體設施、長椅等，如今全被圍起不可進入使用。至於商場內一部連接屋苑、商場及巴士站的升降機，本來是居民前往乘車的主要幹道之一，現時也被封起，居民需兜遠路才能出入。

沙田區區議員程張迎指，集團遲遲沒有公佈工程內容及相關舖位的發展用途，方向及用途均是未明，認為商場業主將居民蒙在鼓裏，做法不恰當。有任何改動前亦未有諮詢，「領展衰極都仲係做緊商場，就算貴都仲有提供到啲店舖畀居民買嘢，但係呢個集團(佛山順聯)往往都係趕走晒啲舖頭，對當邨居民係有地都無所用。」程表示，知悉新田圍商場一直有向房署入紙，申請更改舖位尺寸，認為今次圍板有未獲得便「偷步」進行工程之嫌，又指該處已非首個出現的「死場」，希望政府盡快為拆售物業制定完善的規管制度。