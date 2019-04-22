山竹遺禍　粉嶺華明邨現塌樹危機　專家：風災後至少一年先安全

超強颱風「山竹」襲港逾半年，至今仍留有遺禍。華明邨後的華明路上，有一棵大樹樹枝半天吊搖搖欲墜，街坊恐釀塌樹危機。當區社區幹事表示，該斷木為「山竹」所造成，已通知消防到場處理樹木。樹木專家則指，「山竹」造成強勁餘波，要至少待風後一年才可以確保現有樹木安全，促政府冬季前作一次全面檢查。

現場為粉嶺華明邨後的一段華明路，路旁一棵大樹樹枝凸出並有斷裂狀況，釀成塌樹危機。華明社區幹事潘孝汶表示這棵樹在山竹吹襲之後已經斷裂，加上近日連場狂風暴雨，斷樹情況明顯易見，如今十分危險。他續指，該段路旁邊為巴士站，因此人流眾多，若樹枝掉下很有可能會擊中途人。潘孝汶指昨日已通知華明管理處處理斷樹，而管理處人員表示這幾天是公眾假期，最快要明天（23日）才可以出升降台，但管理處只是用圍欄圍著該樹，並未封路。潘深怕塌樹危及途人，遂於今晨聯絡消防進行封路，而消防員亦已派出吊車處理斷樹，以免途人有危險。

消防員今晨到場處理斷樹。（潘孝汶提供）

樹木專家：打風落雨會扯裂隱藏的斷樹

山竹吹襲逾半年，但仍然有可能埋藏著塌樹危機，國際樹木學會香港分部去屆主席王卓粵解釋，有些樹木裂得不明顯，細緻位置沒被發現，打風落雨就會將斷裂的部分再扯裂，認為再次打風落雨的話就會有危機，「之前處理的斷樹都是即時見到有危險的樹木，而有一些不太明顯的斷樹或未曾察覺。」

王卓粵：應全面檢查樹木

王卓粵說，現時樹木檢查多為一年做一次，而屋邨則要視乎管理公司的決定，但多數也是一年一次。他續指，現時沒有可能完全避免塌樹的危險，除非有證據顯示這場暴風雨令樹木有危險方能處理，而一般途人也難以看得出有沒有塌樹的危機。

山竹風力強勁，王卓粵估計要風後一年才能得知現有的樹木是否已經安全。而風雨季節來臨，各區或要面對一場「山竹後遺」的塌樹危機，王卓粵就表示政府應在冬季之前完成一次全面樹木檢查，就算是之前健康的樹也當是沒有做過檢查一樣重新再做，「山竹之後，要將之前所做的事歸零，全面重新檢查樹木，當是沒有做過風險評估一樣。」他認為如今要加派人手，為樹木檢查得更頻密和仔細。