【颱風山竹】截至三月中尚有588處塌樹未清理　2萬噸木被棄置

去年超強颱風「山竹」襲港，多區遭受破壞。「山竹」襲港距今已逾半年，但颱風造成的塌樹斷枝仍然影響本港路面情況。 立法會特別財務委員會下周開會，發展局今（9日）就樹木管理，書面回應議員提問。在回應中，發展局透露截至今年3月11日，十八區中合共仍有588個塌樹斷枝尚待清理的地點。回應中亦透露，政府去年在啟德發展區設立的臨時收集處共收集到約2萬公噸的塌樹斷枝，已全數運往堆填區處置。

去年臨時開啟的塌樹斷枝收集處，共收集到約2萬公噸的木材。（資料圖片）

據發展局的回覆，在颱風「山竹」襲港後共收到超過60,800宗塌樹報告，在去年2018年9月至10月間，政府已動員超過1萬人參與清理行動。

然而截至今年的3月11日，發展局的數據顯示仍有588個地點尚有塌樹斷枝未清理，當中沙田區為重災區，有130個地點仍有塌樹，其次依次為西貢、離島，分別有98及82個地點。

政府去年在「山竹」襲港後為了處理各區的塌樹斷枝，於啟德發展區設立臨時收集處，存放清理工作期間收集所得的塌樹斷枝。局方回覆中表示，收集處在2018年11月10日關閉後，收集得來的約2萬公噸的樹木已運往新界西堆填區棄置，截至2019年2 月，另有約4,000公噸的樹木被切碎用作不同用途，包括用作廢料、堆肥、作為試驗用途等。

建築署要5人管理近60萬棵樹

發展局亦在回覆中列出9個主要管理樹木的部門及管理的樹木數目；資料顯示，每人管逾千、逾萬棵的情況十分常見。在九個部門中，管理最多樹木的是康文署，共有263個具樹藝資格人士管理約598,000棵樹木，平均每人管理2,273棵樹。情況最嚴峻的，卻是管理193,000棵樹的建築署。建築署只有5個具樹藝資格人士負責管理樹木，平均每人要管理超過38,600棵樹。