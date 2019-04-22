【無公德心】錦田壁畫村遭遊人簽名塗鴉　負責人：要靠人們自律

去年九月，一眾義工在元朗錦田吉慶花園附近，為屋苑外牆畫上一幅幅的壁畫，三個月內將這裡變成一條壁畫村，色彩斑斕的壁畫配以元朗風情，為這條小村添加文藝風。然而，今日有人在壁畫上用原子筆刻上名字，一眾街坊看見即感到失望和憤怒，形容行為缺乏公德心。錦田壁畫村負責人則表示，不排除是小朋友刻上，而此情況只能依靠人們自律，以及事後補救。

元朗錦田壁畫村展示了不同充滿地區特色的壁畫，就例如是名為「吉慶祥和」的壁畫，繪畫了元朗吉慶花園的面貌，然而今日有人用疑似黑色原子筆在這幅壁畫上面簽名，破壞了壁畫的原貌。錦田壁畫村負責人郭老師表示，這幅壁畫動員30至40名義工，花了一個月時間繪畫，今年新年前完工，更是眾多壁畫之中最大最長的一幅，也是最眾志成城之作。她解釋，有熱心義工知道壁畫被破壞之後，馬上自發前往為壁畫髹油，修補現時被簽名的位置。

畫作的原貌。（受訪者提供）

郭老師續指，目前不能知道是誰畫上的，因為平時有很多人經過和參觀，甚至有很多是來自不同族裔的人，「如果係小朋友畫都冇辦法嘅。」而她認為，面對這種情況只能依靠自律，若然有同類事情發生，也只能依靠事後補救。「好多歷史古蹟都有人簽名，所以也不太意外。」

有人用黑色原子筆在畫作上寫上名字。（受訪者提供）

原來這並非首次有人在壁畫上胡亂簽名和畫畫。郭老師說，早前有一個名為「育心之樹」的活動，開放一星期讓人們在壁上畫上心心，但隔了三天便開始有人簽名，甚至愈簽愈多，而有街坊表示有小朋友在附近走來走去和開始亂畫，因此她擔心是因為開頭有人簽了名，後來人們就誤以為是一個簽名的活動。