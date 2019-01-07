【打卡景點】義工以「愛」繪畫活化社區　錦田有個壁畫村　

不用遠走韓國，在香港就有韓風貨櫃商場和以「愛」為題的壁畫村。但因為壁畫村與民居為鄰，各位到訪時請降低聲量，避免因滋擾民居而令香港壁畫村步上韓國梨花壁畫村的後塵啊！

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之前遊覽韓國壁畫村時，總是心心眼，不禁疑惑何解香港難以找到類似的壁畫村？終於在一群義工努力下，一共20多幅展現「愛」的壁畫在錦田誕生了！不妨趁周末遊走錦田壁畫村，尋覓創意畫作兼打卡，更可順遊新落成的韓風貨櫃商場呢！

貓人先在西鐵錦上路B出口出站，再走上對開的有蓋行人天橋，出天橋後再沿着單車路向前行不到3分鐘，可先走進一座新落成的韓風貨櫃商場歇一歇腳。

從錦上路B出口出來便能見到這道橋。（作者提供）

韓風貨櫃商場－盈匯坊。（作者提供）

這座新商場名叫盈匯坊，名字聽落雖甚為傳統，但建築設計風格則幾新穎，猶如首爾大熱的貨櫃式商場Common Ground 之微型版。木系建築加上人工小河川及婆娑樹影，綠意盎然。

如有需要不妨在商場裏一間文青café竭竭腳，café備有三文治、酥包及All Day Breakfast 等供應，更可悠然坐於戶外太陽傘傍，在潺潺流水伴奏下享受美食。

Café的食物賣相也不錯。（作者提供）

可以坐於戶外太陽傘傍，在潺潺流水伴奏下享受美食。（作者提供）

我們在其中的「合32」便利店門外，免費取閱實體地圖後（數量有限，派完即止），立即開始錦田壁畫村之旅。

免費取閱的實體地圖。（作者提供）

實體地圖有為壁畫作介紹。（作者提供）

第一站壁畫正是商場洗手間門外，以《天佑之城》為主題，象徵上天眷佑錦田，讓世代昌盛，友愛共融。離開盈匯坊後，再沿單車路向前走，安全橫過錦上路馬路後，可沿着錦田紅磚屋右邊小路走向錦田市中心及吉慶圍一帶尋覓多幅壁畫，或可先沿着錦上路遊走波地路一帶，發掘數幅壁畫後，才向左轉入錦田市中心及吉慶圍一帶。

+ 3 + 2

期間更遇上親切的村民帶路及街貓上前歡迎，好窩心呀！

錦田壁畫村的社區活化計劃，由視覺科郭燕銘老師發起，期望透過壁畫為社區注入源源動力，以「愛」為主題，包括圍村之愛、天佑之愛、動物之間的愛等，發揚互愛精神。項目獲得村民同意後，自2017年10月動工，經過一眾義工的群策群力下，直至2018年12月，已有逾20幅作品面世。由於部份壁畫設於店舖及住宅外，或馬路旁，於打卡時記得要注意聲浪及車輛呀！

錦田壁畫村是社區活化計劃，以「愛」為主題。（作者提供）

貓人後記：

曾經廣受遊客歡迎的韓國首爾梨花壁畫村，當時每天均迎來絡繹人流，但居民也黙黙承受着部份遊客的噪音、滋擾及垃圾，最後引致當地居民反彈，許多壁畫傑作一夜間被消失了，而遊客也因此大減。希望香港難得一見的壁畫村，在不擾人的時空下，能夠獲得居民及遊客的長期愛載。

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「遊走錦田壁畫村 韓風貨櫃新商場」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）