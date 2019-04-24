將軍澳天晉爆玻璃「落雹」傷人　專家：遇強風一粒沙石可打爆　

炎夏風雨季節將至，家中設玻璃幕牆的住戶要格外留神！去年颱風「山竹」肆虐，將軍澳多個屋苑的玻璃幕牆被強風吹爆，引起不少市民恐慌。但今年颱風未到，最近有天晉業主投訴，樓上住所的落地玻璃日前爆裂，管理公司翌日在清理時並無通知住戶，又指當日是紅雨，批評管理公司無因應當日工程和惡劣天氣做防範措施，任由玻璃如同「落雹」掉入單位，事主亦因而意外被割傷。事件亦引起驗樓專家的注意，認為現時玻璃幕牆林立，惟往往原材料質素參差，當遇上炎熱和強風時容易碎裂。

將軍澳天晉一期5樓平台單位的女戶主表示，事發上星期五（4月19日），對面座的住客告知其樓上29樓的玻璃幕牆爆裂，事發後管理公司只通知事主勿步出平台，但稱由於職員正放復活節假，亦無法聯絡有關業主，「要一段時間才可處理」。女事主唯有驚動警察，管理公司翌日處理破裂的玻璃幕牆，但又迎來另一個「惡夢」。

女事主批評，玻璃幕牆爆裂明顯具危及人身安全的風險，但管理公司進行處理工程前未有無通知住戶，尤其是當日天文台接連發出「黃雨」及「紅雨」警告，但公司亦沒有做安全防範措施，任由玻璃如同「落雹」散落單位平台，其丈夫亦因而意外踩中玻璃割傷。

記者今日亦到現場了解，涉事爆玻璃的單位窗口已被木板封起。港鐵回覆查詢時稱，19日接獲有關玻璃碎裂後，已立即在樓下平台封起圍板，亦通過涉事單位樓下的所有住戶切勿打開窗戶和步出平台，並翌日安排承建商維修窗戶，並再次提醒住戶勿近平台位置。惟當日收到一位低層單位業主報稱被玻璃割傷，已立即協助該業主處理事件。港鐵又稱，目前涉事單位的維修工程仍進行中。

據了解，涉事的大廈只有6年樓齡。事件亦引起驗樓專家詹濟南的注意。他向《香港01》表示，現時不少新樓流行使用玻璃幕牆，但往往質素參差，當中摻雜雜質，多以金屬為主，「由於近日天氣炎熱，玻璃易受其中雜質的冷縮熱脹而破裂」。

他續指，玻璃幕牆結構亦不少潛在風險，當附近有裝修工程，又或遇上時速100公里的強風，令震頻達50hz和震幅達0.3毫米已經可以影響結構，「一粒沙石都可以打爆」，又稱由於窗邊或窗門的結構薄弱，框邊若出現少許變形，玻璃就會走位，在風吹或其他情況的震盪下，都有爆玻璃風險。

涉事的大廈只有6年樓齡。（林振華攝）

詹濟南指出，現時更換玻璃程序繁複，需耗費一年半截的時間。據小型工程監管制度，維修、更換及改裝在不超過100米高大廈的窗戶及玻璃幕牆可以較簡易的小型工程程序處理。可是，在逾100米樓層的玻璃幕牆，如窗面積超過6平方米則先聘請專業人士再擬備圖則，然後入則屋宇署，最快30日內獲得批准。接着再向玻璃廠訂購玻璃，如是玻璃為鋼化玻璃，須由相關專業人士及註冊承建商代表到玻璃廠監督玻璃的質量測試，然後才可施行安裝工作。故他建議，業主收樓前應委託專業人士驗樓，「如發現玻璃有崩位或氣泡，或者窗框有變形，應立即紀錄在案，並通知管理公司，以保障自己利益」。