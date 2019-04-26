【南區家長注意】田灣商場掛國際學校橫額　疑獲教局批進駐惹民怨

早前國際學校「香港威雅學校」進駐田灣商場的消息一出，惹來街坊強烈不滿，新學校不但未能配合居民需求，亦嚴重阻塞區內交通。在反對聲下，教育局兩月前稱正審批有關學校辦學申請，但有區議員近日發現，商場地盤已掛上威雅學校橫額，恐申請已獲批。教育局稱，學校已獲臨時註冊。

田灣商場繼2017年擬開設國際學校Nord Anglia International School（NAIS）計劃告吹後，再有國際學校擬進駐辦學。教育局2月初時表示，正審批一宗位於田灣商場1樓部分及2樓全層，擬名為「香港威雅學校」(Wycombe Abbey School Hong Kong)的學校註冊申請。而開辦學校需經地政總署確定符合批地契約或條件的規定、城規會確定毋須向其申請規劃許可，以及獲消防處及屋宇署發出證明書，證明安全及適合作學校用途。當時相關的辦學申請，已獲規劃署及地政總署「開綠燈」。

不過，南區區議員區諾軒稱，最近發現田灣商場地盤已掛上「香港威雅學校」(Wycombe Abbey School Hong Kong)橫額，意味學校已正式獲教育局批准辦學，估計將趕及9月開學。教育局《香港01》查詢時稱，位於香港仔田灣街17號田灣邨田灣廣場1樓R101號舖及2樓全層的香港威雅學校，已於今年2月18日根據《教育條例》（第279章）獲得臨時註冊 。

田灣商場掛上「香港威雅學校」(Wycombe Abbey School Hong Kong)橫額。（「南區萬事屋」圖片）

過往申請因不符消防條例而失敗

區諾軒質疑，學校能否合乎所有法例辦學。他稱，今年1月去信教育局時，獲悉該學校只以「私校」申請，而非「國際學校」。他又指，過往不時有國際學校申請進駐商場，惟因不符合消防條例已告吹。

學校進駐恐加重區內交通負擔

區諾軒又強調，該校的進駐消息已引起街坊「民怨」。他稱，田灣商場自2015年由領展出售予佛山順聯集團後，便一直淪為「死場」，現時場內只有一部櫃員機及一間便利店。業主為引進學校已大幅改建商場，商場內的電梯只由中午12時至晚上8時開放。令居民深感不便，學校進駐商場，根本無助改善居民日常生活，更勢必令該區人流暴增，又指附近只有一條窄路難以應付交通壓力，「未來校外恐泊滿接送子女私家車，叫居民如何出入？」

他續稱，雖然校方曾向他承諾禁止家長用私家車接送子女，並設校巴服務，但他認為難以成事，「亦不切實際」，故要求運輸署介入跟進。