西灣河擬建安老院圖書館綜合大樓　議員批200僅宿位杯水車薪

民政事務局擬於西灣河鯉景道興建分區圖書館及安老院舍綜合大樓，預算工程費為6億7,360萬元，料於2022年底或之前竣工。屆時可提供全面的圖書館服務和設施，亦會有200個安老院舍宿位。 有立法會議員今（29日）在民政事務委員會會議上，批評安老院舍提供200個宿位是杯水車薪，亦有議員關注「雙老」問題，直言現時有不少雙老家庭，有資格一同入住院舍，卻因政府政策未能照顧，結果釀成慘劇。

工黨的張超雄關注「雙老」問題，直言現時有不少雙老家庭，有資格一同入住院舍，卻因政府政策未能照顧，結果釀成慘劇。（立法會網頁截圖）

社會福利署助理署長（安老服務） 陳德義指，鯉景道安老院有60%為資助宿位，40%為非資助宿位，比例會在實行一段時間後再作檢視。

工聯會的陸頌雄批評，安老院舍只提供200個宿位是杯水車薪，關注可否透過提升地積比率去增加宿位。民政事務局長劉江華表示已充分利用地積比率，將宿位由100個增至200個。

工黨的張超雄關注「雙老」入住安老院的情況，他提起八旬老翁黃國萬，因照顧壓力、因不忍妻子受苦，前年勒死76歲中風癱瘓的妻子；以及近日牛頭角揭發「夫伴妻屍」一個月的慘劇，指出若一對長者夫婦欲一同申請入住安老院舍，但現時政府政策始終把他們當成兩個個人去作出批核的問題，「輪到一間已似中六合彩，要兩個一齊中？政策上可以改動？」他認為政府應考慮改動院舍的設計，安排合資格的雙老一同入住「雙老單位」。