西灣河鯉景道擬建安老院圖書館綜合大樓　耗6.7億元料2022年竣工

本港人口持續老化，社會對資助安老院舍照顧服務需求殷切。民政事務局向立法會提交的最新文件透露，擬於西灣河鯉景道興建分區圖書館及安老院舍綜合大樓，預算工程費為6億7,360萬元，若獲財委會批准撥款，最快可於本年底開始工程，並於2022年底或之前竣工。屆時可提供全面的圖書館服務和設施，亦會有200個安老院舍宿位。

本港人口持續老化，對安老服務需求殷切。（資料圖片）

截至今年2月底，有超過4萬人輪候資助安老院舍照顧服務，過去三個月護理安老宿位和護養院宿位平均須輪候時間為23個月和25個月。

民政事務局擬議工程計劃中，於毗鄰東區法院大樓和西灣河健康中心的鯉景道綜合大樓，佔地約2,700平方米，最多可建六層。由於現時的北角圖書館面積僅460平方米，較分區圖書館標準樓面面積少84%，故民政事務局建議大樓中開設新的分區圖書館，連同學生自修室後，圖書館面積約3,000平方米，並提供全面圖書館服務和設施。

建築署就鯉景道綜合大樓所繪的構思圖。（民政事務局向立法會文件的附件）

另外，為縮短資助院舍照顧服務宿位的輪候時間，民政事務局建議在大樓開設一間提供200個宿位的安老院舍。

為方便出入，分區圖書館提供兩個分別接連太康街及鯉景道的出入口，地下亦會設置還書箱，方便讀者。而綜合大樓在太安街備有獨立出入口，以通往安老院舍。

鯉景道綜合大樓的位置圖。（民政事務局向立法會文件的附件）

民政事務局稱，工程計劃設計已諮詢港島區海濱發展專責小組、東區區議會轄下的規劃、工程及房屋委員會，促請工務小組委員會和財務委員會批准有關撥款建議。而文件中透露，按付款當日價格計算， 預算工程費約為6.7億元。如獲財務委員會批准撥款，建造工程將於今年底或之前展開，並於2022年底或之前竣工。