彩興苑入伙安排失當　業主拎匙預約打百次不通　區議員疑暗中攞料

觀塘居屋彩興苑最近開始入伙，不過有居民反映屋苑問題多多，包括大廈的密碼機連名都刻錯，記者亦發現屋苑存保安漏洞。另外，有居民投訴「收匙」安排管理混亂，亦人手不足，更有業主投訴，稱在管理處「收匙」時，懷疑因區議會選舉臨近，有當區區議員暗中收集屋苑業主私隱資料備戰，呼籲業主提防個人資料外泄。

彩興苑的居民4月底開始入伙「收樓」，屋苑共三座，包括彩萱閣（A座）、彩薈閣（B座）及彩蕎閣（C座），提供1358個單位。居民發現，彩蕎閣（C座）的大廈密碼機被錯誤刻為彩萱閣（A座）。另外，B、C座間的天橋均可通往A、B、C三座的平台，惟天橋閘口的密碼機只接受B、Ｃ座的密碼按鈕，換言之，只有B、C座的居民可以按其大廈密碼進入天橋，但A座居民則不能以A座密碼按入，令居民不便。



香港01記者今日（5月1日）到場了解，發現彩蕎閣（C座）的大廈密碼機已用鐵片更正名稱，至於天橋閘口密碼機，據悉屋宇署正安排跟進。

另記者發現，勞動節有十多位打算上門預約取匙的業主「摸門釘」，經了解後得悉他們連日曾多次致電管理處預約取匙卻沒人接聽，只好上門預約，惟不知管理處於公眾假期和星期日關閉。記者亦不少業主並不了解收樓安排，以為在居住的大樓取匙上樓。據了解，收樓信中已寫明，業主應先致電管理處預約取匙，在C座的管理處取得鎖匙後，再由各座保安人員帶上樓。

觀塘區議員陳俊傑向記者表示，近日收到不少業主投訴預約安排混亂，有業主更連日致電50至100次才成功預約。他稱，現時管理處只有一位職員負責接聽預約，已要求屋宇署加派人手。他又呼籲，業主細看收樓信件內容和取匙安排，以免造成不便。

另外，有業主在網上貼文反映，上門預約時，管理處人員問及一些與預約事宜無關的私人問題，並聲稱「要答完才可以預約」，當時有一名區議員全程在旁聽取資料。業主認為整個過程「十分可疑」，質疑其暗中收集屋苑業主私隱資料，為臨近的選舉備戰，呼籲業主在預約時切勿回答過多不必要問題。

不過，民建聯觀塘區議員譚肇卓自行就事件於網上作出「重要澄清」稱，其本人並無收集任何業主個人資料，又強調同時收匙並不需要經議員才能預約時間。他又指，會積極跟進管理處人手不足。