【區議會選舉】每票資助或增至15元　建制泛民大黨受惠幾多？

區議會和立法會是公眾從政的主要道路，為鼓勵更多有志者參與選舉，以及創造有利香港政治人才發展的環境，政府由2004年起在立法會選舉中向候選人提供資助，2007年擴展至區議會選舉，政府計劃修訂條例，將區議會選舉資助額由每票的14元增至15元，通過的話，最快可在今年底的區議會選舉實施。 區議會一向是政黨累積地區勢力的主要途徑，大黨都會動員爭奪，究竟今次資助對於泛民和兩陣營最大黨─民建聯和民主黨─有多大幫助？

政府計劃修訂條例，將區議會選舉資助額增至每票15元。（資料圖片）

行政會議在4月9日的會議上，建議署理行政長官指令根據《區議會條例》，自2019年區議會選舉開始，將區議會選舉候選人的資助額由每票 14 元增至每票 15 元，以及根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，將區議會選舉的選舉開支限額由 63,100 元增至 68,800 元。

根據現行計劃，在區議會選舉中當選或取得 5%或以上有效選票的候選人，才符合資格申請資助，申請的款額可分三項，分別是有效票總數或選區的登記選民數目的 50%乘以資助額（現為 14 元）、選舉開支限額的 50%或該候選人的申報選舉開支，價低者為準。

資助額增加對政黨的幫助有多大呢？以建制和泛民各最大黨政民建聯和民主黨為例，在2015年換屆選舉，前者得309,262票。假設所有票都合資格獲得資助，資助額並以有效票總數的 50%計算，民建聯獲得的資助則由2,164,834元增由2,319,465元，多154, 631元。

民主黨所得的資助增幅都有六位數，從得票率13.68%推選，2015年總得200,717票，按同一假設計算，資助額將可由1,405,018元，提高至1,505,377元，多100,359元。

連同將選舉開支限額由63,100 元增加至 68,800元，政制及內地事務局表示，兩項修訂今周五將會刊憲，下周三把附屬法例提交立法會省覽，展開先訂立後審議程序，通過的話會由6月28日起實施。