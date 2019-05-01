【煙民小心】油尖旺、沙田、西貢多個巴士總站新增為禁煙區

煙民「打邊爐」的地方將愈來愈少。政府近年為鼓勵市民戒煙，免做街上「火車頭」產生二手煙影響公眾健康，禁煙範圍由食肆擴大至公共運輸交匯處，最近再有三個分別位於油尖旺、沙田及西貢的公共運輸點新增為禁煙區。

煙民「呼吸」範圍逐漸縮窄，自2009年9月1日起，政府將法律定義的公共運輸設施指明為禁止吸煙區，現時共有超過240個公共運輸設施列入第371D章附表的禁煙區名單，當中包括室內、有蓋及露天公共運輸設施。

衛生署計劃將頌安巴士總站列為禁煙區。（沙田區議會文件）

煙民若不想被罰款1,500元，未來就要再多加警覺。衛生署繼上次於去年更新公共運輸設施禁煙區的名單後，現再計劃新增三個的公共運輸設施為禁煙區，並向區議會諮詢。當中新增地點包括西九龍站巴士總站、頌安巴士總站及西貢(北)公共運輸交匯處。另外，油麻地渡華路巴士總站因已停運，擬獲剔除禁煙區名單。

西九龍站巴士總站為新增禁煙區名單之一。（資料圖片）

區議員葉榮：盡快戒煙

沙田頌安區區議員葉榮稱，歡迎衛生署擴大禁煙範圍，更希望全港全面禁煙，但以他個人觀察，馬鞍山多個被列為禁煙區的公共運輸交匯處，如恆安、錦英苑，平時甚少有控煙辦人員巡查，認為只靠宣傳標語阻嚇力有限，又呼籲街坊為健康着想盡快戒煙。另外，他稱曾因應街坊投訴，建議房署將頌安街市附近一個聚賭黑點列為禁煙區，惟對方回覆稱要平衡煙民利益，要求他提出「一換一」的方案，即是另提供一個合適吸煙區，令他感到「非常無奈」，認為與政府大力禁煙態度背道而馳。