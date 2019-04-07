【禁電子煙】六成吸煙家長支持全禁煙　團體倡校外100米劃禁煙區

政府擬修例全面禁止電子煙，有團體發表調查結果，約六成有吸煙習慣家長支持全面禁止新型煙產品，並有效防止年輕人吸食。同場亦有過來人分享，為家庭及健康，用了三年時間戒煙，盼政府盡快為電子煙立法。 家校會主席湯修齊提倡，政府可考慮於學校範圍外100至150米，劃為禁煙區全面禁煙。

有團體發表調查結果，約六成現時吸煙家長支持全面禁止新型煙產品，並有效防止年輕人吸食。（馮家淇攝）

六成現時吸煙者支持全面禁止新型煙產品

全港18區家長教師會聯會於3月向全港各區中小學及幼稚園家長發出問卷，共收到有效問卷共9,083份。調查發現，84%受訪家長介乎30至49歲之間，而從未吸煙者約佔75%，現正吸煙者約佔15%，現已戒煙者約佔10%。

調查指出，七成五家長認同政府立法全面禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳新型吸煙產品，包括電子煙、加熱煙等。他們認為全面禁煙有效防止年輕人使用、遏止新型煙產品流行，以及預防年輕人食傳統煙。

約六成現時吸煙的家長（不論吸食傳統煙或新型煙）贊成全面禁止新型煙，報告分析認為大部份現時吸煙的家長知道吸食煙對身體有害，亦不想子女加入吸食新型煙或傳統煙行列。

戒煙者鄭偉昌（左1）以過來人身份，分享戒煙好處及心路歷程。（馮家淇攝）

過來人分享戒煙經過

育有一對中四及中二的子女、39歲的鄭偉昌在場分享他戒煙的心路歷程。鄭偉昌十多歲時因廣告及朋輩影響接觸香煙，煙齡二十多年。他任職零售業，工作壓力大，亦令他吸食更多。

鄭發現自己年紀漸長，身體愈來愈差，不想成為家人負累，認為控制身體是對自己及家庭的一份責任心，於是2014年下定決心戒煙，經歷三年才成功戒煙。

鄭偉昌指戒煙秘訣就是「拖延」，他不贊成以電子煙作替代品。（資料圖片）

戒煙秘訣是「拖延」

鄭在戒煙期間曾受「誘惑」，因同事讓他試吃一枝加熱煙，幸而當時加熱煙購買途徑不多，他怕麻煩才沒有繼續吸食。鄭指戒煙秘訣就是「拖延」，「早上忙碌就拖到下午才吃煙，再拖就到晚上，漸漸減少吸煙次數。」他表明不贊成以電子煙作替代品。

鄭指戒煙後身體好轉、心肺功能變得更好，以往從屯門踏單車至荃灣需一小時，現只需半小時。鄭盼政府盡快全面禁煙，「自己衰都唔想下一代衰！」

家校會主席湯修齊倡校門外100至150米設為戒煙區。（馮家淇攝）

倡校外100至150米設為禁煙區

家校會主席湯修齊盼政府為禁止市民吸食新型煙產品定下時間表，而中小學正規課程未有提及電子煙，要求教育局加強電子煙有害的訊息。雖然學校範圍是禁煙，但校門外則不受規管，盼將校外100至150米設為禁煙區，有助保障學童健康。