清水灣舂坎角泳灘水質極差掛紅旗　救生員工會：大雨後垃圾沖落海

近日天氣不穩連日驟雨，環保署今日(1日）公布南區舂坎角泳灘、西貢區清水灣第一灣泳灘及第二灣泳灘的水質評定為四級（極差），康文署已在上述泳灘現懸掛紅旗。 香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，很多泳灘的水質在大雨後都會變差，而舂坎角泳灘、第一灣泳灘及第二灣泳灘屬於內灘，污染物亦難排出。

康文署在三個泳灘懸掛紅旗，提醒市民不要在該處游泳。（資料圖片）

環境保護署今日將南區舂坎角泳灘、西貢區清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘的水質評定為四級，表示該處海水不適宜游泳。康樂及文化事務署亦已上述泳灘懸掛紅旗；市民請勿在該處游泳，直至其水質有所改善。

每逢大雨水質會變差 ３日內都不宜游泳

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安接受《香港01》查詢時指，每逄大雨後泳灘的水質都會變差，「我們當值眼見山邊溪水連帶垃圾、泥、樹枝等沖到海中。」而情況在夏天雨季的6至7月最為嚴重。他解釋指：「因為東江水嗰邊沖過來，特別多垃圾。首先影響屯門泳灘，其次係荃灣。」

鄧子安相信，今次或因水流問題，加上地理環境影響令污染物未能流出大海，令幾個內灘水質變壞，推斷情況仍會維持數日。

根據環保署的網頁資料顯示，泳客應該避免在風暴或大雨後3日內前往泳灘游泳。