【攻陷土瓜灣】土地問題水上解決？　陳凱欣倡海上餐廳分流旅客

平價旅行團攻陷土瓜灣多年，當區居民抱受滋擾，四川街上月更發生旅遊巴撞斃途人的奪命意外！立法會議員陳凱欣指，庇利街雖有臨時停車場，認為其使用率不理想，相信其中一個原因為該處不容許上落客；另外，她表示可以「海上餐廳」分流旅客，避免旅客集中於九龍城公眾碼頭上岸，以及過多旅客於區內用膳。 記者及後到停車場視察，有旅巴司機表示該處旅巴車位基本上為月租車位，「無空蕩位架！每一個位都有人租咗！」，他們又指增設上落客區未能解決問題。

五一黃金周內地旅行團繼續攻陷土瓜灣，記者今早到場視察，街頭有不少內地旅行團到土瓜灣一帶購物，街頭亦有旅泊違泊情況，有旅巴於街頭位置上落客，及後有警方到上址驅趕旅遊巴。

停車場日後將增加上落客區。（蔡正邦攝）

認為停車場使用率低 增上落客區作誘因 立法會議員陳凱欣表示，內地團攻陷土瓜灣問題存在多年，該區並非設計為旅遊區，旅巴違泊問題嚴重，最高峰時期一日更有多達300團到土瓜灣，對居民居民構成滋擾及危險。她表示，附近雖有庇利街臨時停車場，但其使用率不理想，其一原因因為土地條款問題，該處只可停車不可上落客，導致旅遊巴不願停泊，而且於外面上落客亦構成危險。 由於臨時停車場的合約已完結，陳表示已與海濱事務委員會商討，將更改條款容許上落客，再重新招標，屆時會增加上落客區吸引旅巴停泊。九龍城區議員余志榮表示，附近另一個公眾停車場，現時租約期已滿，亦會增取將其變成旅遊巴上落客專區。

九龍城公眾碼頭逼爆 倡「海上餐廳」分流旅客

內地旅客來港亦會參加「維港遊」，「維港遊」船隻會於九龍城公眾碼頭埋岸，讓旅客上岸離開。陳凱欣表示，中期解決方案為分流旅行團，避免過多旅客集中土瓜灣區。她表示現時內地團參加的「維港遊」活動，可考慮避免於土瓜灣地區上岸，分流到其他地區，包括新田購物城等，或發展「海上餐廳」，供旅客於船上用膳進食，以解決過多旅客集中土瓜灣地區用膳情況。社區幹事鄧巧彤指，九龍城公眾碼頭因旅客過多，長期出現擠逼情況，除進行分流外，未來希望可發展上水食肆或用餐處，「用船駛船做上水用餐。」

有司機指停車場內旅巴車位大部份為月租車位。（陳蕾蕾攝） 時租車位缺乏 司機：上落客區無法解決問題 記者到庇利街臨時停車場視察，旅遊巴於上午9時至可享有半小時6元的特別優惠，車場大部份為私家車位，其中一區劃為旅遊巴位，約有60個車位。在上址停泊的旅巴司機徐先生表示，他的車位月租5000元，由公司承擔費用，「無空蕩位架！每一個位都有人租咗！」，他表示區內車位嚴重不足，若有時租司機想泊進上址側車場，需要待月租車位空置才可使用；他表示「無位已經係根本問題，想擺都無位！」 旅巴司機陳先生則表示，由於停車場距離購物、吃飯位置有一段路，多數旅客亦不步行，希望在正門前落車，因此即便停車場可上落客，泊位不足問題亦無法解決。