葵盛東邨車主封停車場反加租　車主：為全癱女兒和中風母才養車

葵盛東邨停車場加價連連令租戶叫苦連天。近年不少領展轄下的屋邨停車場被基匯資本收購後，連續兩年大幅增加停車場租金。葵盛東邨，今年加租幅度14.9%，兩年來加幅達30%，令居民經濟壓力百上加斤。一班葵盛東邨停車場的租戶今早封鎖停車場出口抗議業主賺到盡，又批評政府「賣產」後，不理屋邨租金飆升，盲目搶地建屋，區內車位不足。

「民坊，民慌，加租加到慌！」約20位葵盛東邨居民聯同葵青區區議員封鎖葵盛東邨停車場三樓出入口抗議，批評業主大幅加租。現場有40架車參與行動，當中15架停泊抗議，其餘車貼上標語抗議，要求業主涷結加租，並要求政府增加區內車位和交通配套，期間有多位保安員維持秩序，協助其他車輛出入。事後由基匯資本和房屋署代表收信。

約20位葵盛東邨居民聯同葵青區區議員封鎖葵盛東邨停車場三樓出入口抗議。（廖俊升攝）

去年2月，領展將葵盛東邨的商場及停車場賣給「基匯資本」後，停車場私家車位月租由2090元增至2350元，今年3月再加租至2700元，一年半租車加幅達3成，令居民怨聲四起。

窮人勿養車？ 區議員：場內有70部揾食車



對於過去外界認為「窮人勿養車」，質疑公屋居民養車需要，但葵青區區議員周偉雄稱，不少居民養車原因是為搵食和接載行人不便的家人。他指，該屋邨約400個車位中，至少70部俗稱「搵食車」的貨車以及3部殘疾人士車接載車，加租對邨內不少居民是「百上加斤」。另外，他又批評，業主只管加租，但無改善停車場設施，包括天花剝落、閉路電視只有三部，部分消防設施損壞，又任由時租車位增加，導致月租車位不足。

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為養家養車要打兩份工



本身是貨車司機的黃生稱，為一家四口唯一的家庭經濟支柱，要供養太太和分別就讀小一和小三的孩子。他早年與朋友以約8000元「半供半租」做貨車運送，朝八晚六工作，每月扣除生活和工作成本開支只有搵一萬多元。由於近兩年停車場大幅加租，加上2000多元的單位租金減免今月到期，數月前要額外星期一至日凌晨3時到屋邨附近的粉麵工場上班。他苦訴：「打多份工只是維持到一萬多元收入，但家庭生活就幾乎零。之前2350元車租已是我負擔的底線，希望政府和業主體恤基層生活苦況」。

本身是貨車司機的黃生稱，為應付車位加租，要額外通宵到粉麵工場打工。（廖俊升攝）

養車為照顧全癱女兒



「養車非為自己奢侈享受，而是有實際需要。」居民趙小姐稱，之前為照顧全癱的女兒和中風母出入，而決定打兩份散工養車，又指區內交通配套不足，「出入車轉車」，只好打兩份散工養車。不過，最近停車場連連加價三成，她根本無力再負擔車租，她稱「現在要多加幾份工，由以往5小時，要做到10至12小時，又要照顧家人，我真是筋疲力盡，求求政府和業主體恤，不要賺盡！」

居民趙小姐強調，養車非為自己奢侈享受，而是為照顧全癱女兒和中風母。（廖俊升攝）

重型車位搬至上水 吊車司機侷養車求準時上班



另一位駕駛重型吊車司機的黃先生指出區內車位不足問題，批評政府規劃失當。他稱，因由上屆政府始瘋狂搶地建屋，葵青區內重型車位搬至上水坪輋一帶，因太遠工作不便，加並區內巴士路線不足，故被迫「養車」，需駛私家車到重型車位，務求準時早上8時到工地上班。

葵青區議員吳劍昇稱，批評政府瘋狂收地建屋，露天停車場收回，車位不足，用多條屋邨停車頻頻爆滿。房屋署每100住宅單位人有6個停車場車位，「只解決房屋，設施不足」葵盛區內一帶屋邨約有16000住宅單位，應需要960多個車位，但現在只是800多個，有嚴重落差，「居民根本毫無選擇，被迫承受加租壓力」。

九巴代表郭生稱，政府賣場給領展，再給基匯，二千八百萬元上年加租收入，只要加價不用做，今年加價收入已逾五千元萬，「業主年年加租，基層車主難抵租金被迫違泊阻街，導致巴士脫班，整件事已成社區問題，政府至今有何行動？政府賣產後，每次只以商業決定為由，無視無理加租，公屋居民生活叫苦連天」，冀政府民生為先，否則無法得市民支持。