葵盛東居民疑封停車場抗議加價　揭規劃失誤鄰邨無車場要跨邨泊車

葵涌葵聯邨邨內欠缺停車場，導致居民需前往葵盛東邨停車場跨邨泊車。據2005年政府向領展拆售物業的情況，該停車場拆售車位涉及583個車位，數量難以應付兩邨的需求。 葵聯邨規劃有誤，沒有設置停車場，導致葵盛東邨停車場供不應求，月租車位的價格亦不斷飆升——自去年2月，領展將葵盛東邨停車場、商場及街市售予基匯資本後，月租車位價格於過去年半內加價兩次，以私家車為例，增幅高達近30%。 葵青區議周偉雄稱，「現時這個局面，是房委會、規劃署等政府部門的責任。」他將在周日 (5月5日) 跟葵盛東邨停車場租戶發起抗議，鎖停車場出口，有望引起部門關注。

葵盛東邨停車場原本只為應付邨內居民的需要，但自2011年鄰近的葵聯邨入伙後，因該沒有車位導致葵盛東邨停車場車位供不應要求。(陳諾希攝)

葵盛東邨停車場有四層高，約有600個車位，葵青區議員周偉雄稱，當中有近300個為月租車位，其餘則時時租。他曾於上址點算車輛的種類，發現場內私家車為主，約有200多輛，其次則是小型客貨車，約有70多輛，另外還有少量的士。「雖然大部份的是私家車，但有不少街坊用它作『搵食』，如做工程、維修。」

邨內停車場需求一直龐大，但自2011年鄰近的葵聯邨入伙後，邨內的車位面臨供不應求的情況。葵聯邨約有1500個單位，邨內卻沒有設置停車場，出現兩邨用一個停車場的情況，「加上葵聯邨約有500個單位作紀律部隊已婚宿舍，他們因輪班而大多有私家車，令到車位的需求更大——最高峰時輪候100多個，而現時則要等60幾個。」周續稱，現時停車場的主要租戶仍以葵盛東邨居民為主，其次則是葵聯邨。

記者於現場抽查了八個車牌號碼，經查閱登記車輛紀錄後，發現當中有六個車牌的登記地址為住址，其中只得兩個為葵盛東邨，一個為葵聯邨，另外兩個為九龍、港島區域；其餘三個則為公司地址。

葵盛東邨停車場月租車位約有300多個，場內以私家車為主。(陳諾希攝)

易手售予基匯資本 年半加幅達三成

除了葵盛東邨停車場，附近的葵盛西邨亦設有停車場，但仍未能舒解車位不足問題。葵盛西停車場職員回覆指，場內月租車位共有461個，當中有323個為私家車，其餘則是客貨車、電單車等，數目未足以應付葵聯邨及葵盛東邨的需要；周偉雄說，葵盛東邨停車場車位短缺，居民不時會到西邨，同時加重西邨停車場的負擔；但葵盛西邨仍屬房屋署轄下物業，「據知政府已有計劃增設停車場用地，但葵盛東邨已售予基匯資本，過程要經過城規會，增地並不容易。」

去年2月，領展出售葵盛東邨停車場、商場及街市予基匯資本後，月租車位的價格大幅上升。(陳諾希攝)

去年2月，領展將葵盛東邨的商場、停車場及街市售予基匯資本後，停車場月租由2,090元加至2,350元，增幅約12.6% ；而今年3月再宣佈加價，由2,350元加至2,700元，年半內加價兩次，加幅更達30%。

面對邨內缺少車位、月租價格飆升，周偉雄與葵盛東邨停車場租戶將於本周日(5月5 日) 舉行集會抗議。「政府規劃失誤，將民生資產變賣，但結果就要由居民承受。」周偉雄說。

周偉雄稱，將來大窩口道公營房屋計劃落成後，將提供800個單位，他擔心將來車位短缺的問題更嚴重。

兩邨車位從缺，周偉雄留意到深夜時份於葵盛東商場、盛樂樓成為了違泊黑點。警方回覆指，葵青警區於2019 年1月 至3月就違例泊車發出「定額罰款通知書」的數目為28,030張。