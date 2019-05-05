【華富重建】民建聯爭取居民優先購買居屋權　被批政策早存在

「真爭取」還是「偽爭取」？華富邨明年將重建，不少受影響居民最為關注安置問題。有民建聯地區人士最近掛橫額宣傳聲稱「爭取華富邨居民優先購買權」，不過有民主黨區議員隨即在旁「打對台」反擊指，有關居民的購買權限毋須爭取，政策早已存在，形容有人「強詞奪理、 是非不分」。

民建聯華富邨社區主任張偉楠「孖住」立法會議員張國鈞，最近在華富邨附近掛上橫額，用大字宣傳聲稱，在華富重建要點中「爭取華富邨居屋優先購買權」，又用補充「如已接受華富重建搬遷安排的居民，應保留未來華富邨居屋購買權」。記者正向兩人查詢了解。

民主黨南區區議員柴文翰在民建聯華富邨社區主任張偉楠的橫額反擊指，華富邨居民在現時政策上已有優先購買權。（柴文翰提供圖片）

民主黨南區區議員柴文翰隨即在旁掛上橫額反擊，指根據《公營房屋政策》乙部第18章，受「屋邨清拆」影響居民，可以綠表及更優先資格，購買指定居屋單位，房委會慣例為重建戶預留鄰近居屋，強調政策「已經存在」，根本不用爭取。他亦回覆查詢時，受「屋邨清拆」影響居民在現行政策上，在購買居屋時優先次序為「綠表中的綠表」，暫未曾見到有關政策有任何改變，故特設橫額以正視聽，並加強向居民宣傳。

《公營房屋政策》乙部第18章「受「屋邨清拆」項目影響居民的房屋編配安排」內容。（房委會文件）

記者亦翻查《公營房屋政策》乙部第18章「受「屋邨清拆」項目影響居民的房屋編配安排」，當中的確訂明，「除了選擇遷往公屋單位外，受「屋邨清拆」影響的家庭，如有意購買居屋單位，在 下次居屋單位發售時，會獲得綠表及優先資格」。另所有受「屋邨清拆」項目影響的家庭，亦會在遷離現居單位時，可獲發放住戶搬遷特惠津貼。