【騎呢居屋】彩興苑四大騎呢位　停車場充電車位「通天」落雨全濕

觀塘彩興苑最近開始入伙，《香港01》早前報道居民投訴預約取匙安排混亂，該屋苑的配套設備亦問題多多。有區議員指出小巴專線不足外，屋苑更有「四大騎呢設計」，包括「通天」室內停車場以及逾20米「封城圍欄」等。有區議員促政府趁6月完成入伙前，改善該屋苑的配套設備，否則恐惹來居民投訴不斷，亦恐產生安全隱患。

4月下旬開始入伙的彩興苑共三座，包括彩萱閣（A座）、彩薈閣（B座）及彩蕎閣（C座），提供1358個單位。

彩興苑共三座，包括彩萱閣（A座）、彩薈閣（B座）及彩蕎閣（C座），提供1358個單位。（李智智攝）

交通配套不足 返工返學恐大排長龍



就交通配套方面，記者到場視察，雖然彩興苑正門外設有小巴站和的士站，但至今仍未小巴可使用。現時居民主要可在附近的彩德邨，乘搭兩架綠色專線小巴83M（來往彩盈邨至坪石（彩虹港鐵站））、83A（來往彩福邨至坪石），以及九巴9號線巴士（來往彩福邨 至 尖東（麼地道））， 前往彩虹站或坪石公共運輸交匯處轉乘其他交通工具往其他區。

可是，觀塘區議員陳俊傑稱，有關小巴和巴士途經多條屋邨和屋苑，載客已漸近飽和，車輛經常爆滿，當中以83M最為情況嚴重。他稱，該路線同為彩盈邨、彩頤居、安基苑和彩德邨居民來往彩虹港鐵站凡主要交通工的之一，以往在早上及晚上繁忙時段，彩虹港鐵站已迫滿乘客，「平均要等兩至三架車才能上車，未來全部彩興苑居民入住後，候車情況恐更久」。他促請運輸署盡快於6月完成入伙前，在彩興苑外加開巴士和小巴路線。

騎呢一：充電車位半露天 黃雨全淋濕



除了上車難，泊車亦添麻煩。陳俊傑亦帶記者視察位於彩萱閣（A座）和彩薈閣（B座）之間的室內停車場，其提供將逾約30個13A充電位。雖然是室內，該停車場疑為通風，有約十多平方米位置「通天」。陳俊傑形容設計「奇怪」，又向記者提供一段片段時稱，早前「黃雨」期間，大量雨水流入停車場，而通天位置旁約10位充電位和裝置全被淋濕，令人憂慮充電安全，故已向房屋署要求跟進。據充電站的「用戶指南」，當中指明要求用戶掩鎖充電裝置，以確保安全。

陳俊傑建議在小巴站前方位置設行人過路處。（李智智攝）

騎呢二：圍欄封城

另外，陳俊傑又提到彩興苑多個「騎呢」設計。他稱，在屋苑正門入口被逾20米的圍欄「包圍」，居民要到對面小巴及的士站，或走出屋苑需要「兜大圈」，故建議小巴站旁的路燈位置安裝行人過路處或斑馬線方便居民。



騎呢三：輪椅通道無上蓋

他帶記者了解無障礙設施時表示，連接彩興苑A座和彩德邨的有蓋天橋，唯獨約10米輪椅通道竟無遮蓋，「當遇到天雨，輪椅人士行經時恐相當狼狽」。

騎呢四：屋苑天橋閘口密碼只予A、B座



此外，當走到A座的升降機位置，記者發現出入閘口密碼機竟只有A、B座，C座居民出入或需經其他途徑進入屋苑。不過，陳俊傑稱，由於該位置直達鄰近遊樂場，不少外來人「走捷徑」，尾隨彩興苑居民出入使用該升降機閘口，恐招致屋苑閒離人等。他提議房署改善閘口密碼機外，亦加開通兩位出入管道分別公眾和私人地方。就有關配套設備問題，記者正向運輸署和房屋署了解。