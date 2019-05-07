將軍澳公眾街市落成無期　團體促善用19萬呎閒置地　先設臨時街市

特首林鄭月娥公布任內第二份《施政報告》時提出，會於將軍澳物色興建公眾街市的地點，惟至今仍未有初步方案，落成日無期。 西貢區議會今日（7日）就將軍澳新街市及設置臨時墟市事宜討論。「監察公營街市發展聯盟」及「撐基層墟市聯盟」在會前請願，指將軍澳區內有逾19萬呎閒置官地，要求政府應盡快善用相關土地，在新街市落成前，應先設置臨時街市或假日式濕貨墟市，以抗衡區內私營市場領展的壟斷局面。

「監察公營街市發展聯盟」及「撐基層墟市聯盟」在西貢區議會會前請願，要求政府善用區內19萬呎閒置官地，設置臨時街市或濕貨墟市。（王潔恩攝）

「監察公營街市發展聯盟」發言人陳淑琪指出，政府宣布在將軍澳興建街市後，至今仍無提供任何具體資訊，如選址、興建時間表等，擔心政府只是「開空白支票」。她促請政府按「一地多用」的原則，以綜合大樓興建公眾街市。

區內有逾19萬呎閒置官地

「撐基層墟市聯盟」發言人張延又指，現時將軍澳有不少地方適合設立臨時性質的濕貨墟市，按地政署網址所示，區內有11幅、逾19萬呎可供短期租用的閒置官地，面積介乎358至6,480平方米等。地皮分佈於區內各處，不少用地位置方便居民，例如鄰近村地等。

他們又指，相關土地的狀況已平整，無植被等障礙物；土地面積亦至少有約一個籃球場大小，附近設有廁所，加上選址附近欠缺公營街市或價格低廉的零售設施，建議政府應盡快開展研究，在新街市落成前，應善用相關的閒置官地設置濕貨墟市，以抗衡區內領展壟斷的局面。