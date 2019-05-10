南丫島北角碼頭重建工程涉7240萬元　倘獲財委會撥款於下半年施工

政府於2017年《施政報告》提出「改善碼頭計劃」，首階段共修葺10個新界及離島區的公共碼頭，當中包括南丫島北角碼頭。 運輸及房屋局向立法會交通事務委員會提交文件，建議將「重建南丫島北角碼頭」提升為甲級工程，並重建現有碼頭，包括提供上蓋照明、系統及設備等。當局估計，工程費用涉7,240萬元，倘獲財委會撥款將於下半年開始施工，料2021年下半年完成。

北角碼頭位於南丫島北面，早年由村民興建，並於70年代及90年代重建。（發展局圖片）

根據文件顯示，運輸署於2018年進行調查，發現每日約有21艘船隻、約370至415名乘客使用南丫島北角碼頭。惟因碼頭設計較簡陋及容易受海面大浪影響，靠泊情況不理想以及對乘客上落時造成不便，認為需重建碼頭以改善情況。

文件建議，將南丫島北角碼頭提升為甲級工程，分別重建現有碼頭，包括提供上蓋、照明系統，長椅及大陽能電池板等輔助設施、就工程進行環境監察及推行緩解措施。相關工程進行期間，現有碼頭能維持正常運作，不影響任何文物地點及無須收回私人土地。而新碼頭投入運作後，相信能提供更多泊位。

重建南丫島北角碼頭平面圖。（立法會文件）

碼頭早年由村民興建 70年代及90年代曾重建

而工程費用估計需斥資7,240萬元，土木工程拓展署將擔任工程計劃的代理。當局已委聘顧問提供初步環境評審，亦委聘承建商進行土地勘測工作，涉費用總額約為427萬元。

北角碼頭位於南丫島北面，早年由村民興建，並於70年代及90年代重建。土木工程拓展署早前向離島區議會提交文件顯示，新碼頭上蓋的設計將以簡約為主，上蓋物料為強化玻璃，玻璃下方加上環保木條作美化及遮擋強烈陽光，亦設有坐椅及欄杆。至於現有碼頭的登岸梯級，日後將會拆除換上混凝土磚，亦會加設欄杆。重建後，碼頭將會方便渡輪以側靠模式泊岸，令乘客上落更方便和安全。