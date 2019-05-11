【小書店之死】守護文化18載　葵花書屋店主：社會不容納只能退場

被文化人形容為「書店清泉」的沙田葵花書屋將於下個月結業，改由商務印書館進駐。香港01記者找到書店東主王嬋卿了解，她證實該店為最後一間分店，結業後將全面結束公司業務。負責人談及落戶於各間博物館的分店一間間結束，她雙眼通紅、感觸地說，「過去真心真意為本港文化發展付出，不過社會大氛圍改變了，如果社會還有容納我們的空間，我們仍會堅持下去，但如果沒有，唯有退下舞台」。

位於沙田香港文化博物館的葵花書屋於2006年開業，不過日前傳出書店下月結業的消息。記者亦於康文署資料發現，舖位由商務印書館中標，合約期為6年。「葵花書屋」前身為「向日葵文化良品」專門店，「向日葵文化良品」於2001年成立，原本亦在中環大會堂、尖沙咀文化中心和孫中山紀念館設分店，不過近年相繼結業。

記者今日下午到書店了解時，碰巧遇上「向日葵文化良品」負責人王嬋卿。對方雖然不願意上鏡，但熱情分享經營點滴，透露葵花書屋須於6月中「交場」。

該店以橡白色和太陽花黄色為主調，入口兩邊的「即日 TO-DAY 放映」展示窗，成為店舖「打卡」亮點。(王譯揚攝）

王嬋卿回顧過去18年經營書店的歲月百感交集。她強調，該公司明白文化事業「不能當是一盤生意經營」，過去俯心推動本地文化發展，緊貼博物館的節目和展覽，去配合購入書籍、影音和紀念品，如早年趁博物館的莫納、畢加索展覽，積極在世界各地搜羅書籍和資料。她笑言，在文化博物館最開心是館內開設了李小龍展覽，「他是偉大哲學家」，為此她特別找尋李小龍曾閱讀的原著書籍，深受市民歡迎，「很快就一掃而空」。

「我們口碑都很好，因大家同事都很用真心和熱誠服務市民，可惜今次不中標，由商務印書館勝出」。她又稱，商務印書館中標是「可以理解」，「對方是大企業，我們只是微企。我們不中標或因其價錢和標書沒對方那麼好，又可能是因為博物館想改變經營方針」。

不過，王嬋卿亦留意到，商務印書館近幾年積極「睇場」，涉獵不同舖位，由以往商場進駐博物館，包括戲曲中心、香港歷史博物館，「對方是大集團，條件雄厚，要跟他們競爭，我們怎會贏？」她又嘆言：「社會大氣氛改變，如果社會還有容納我們的空間，我們仍會堅持下去，但如果沒有，唯有退下舞台」。

對於過去十多年堅找在博物館設店的原因，王嬋卿坦言曾有不少支持者勸她找租樓上舖和街舖，不過她都拒絕了，「始終在博物館的文化氛圍才適合我們，而且外面的租金太貴，我們這些小書店根本難以負擔」。她又提到，公司起初曾於沙田新城市開店，「當時時值03年沙士疫症，無人租，我們才能勉強負擔到較低租金。當沙士一過，業主馬上加租至近20萬租金，真是很可怕！」

店內有向日葵掛畫。（王譯揚攝）

王嬋卿帶記者看店內向日葵排畫和荷蘭畫家梵谷的向日葵畫作海報，透過店名名為向日葵，皆因向日葵是「向光性」，展現正能量和無窮生命力，故該書店亦協助獨立創作人或銷量不高的作者出版和寄賣，她謙稱「該店只是提供一個卑微小平台」。

面對一間間分店失守，王嬋卿最深刻在香港大會堂分店離場時，一位顧客向她婉拒清貨折扣，「對方稱不用折扣了，只希望你的店可以繼續生存」。語畢，她雙眼通紅地感激支持者，又稱「當市民來到感到書本對他們有益和驚喜，是對我最大滿足。事實亦證明，無論社會如何變，只要你用真心真意，對方是感受到！」同時，她亦感謝親如家人的員工，「多謝他們用熱誠同舟共濟」。