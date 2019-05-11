【小書店之死】商務進駐文化博物館　葵花書屋結業　文化人噩耗

在三中商雄踞天下的年代，「葵花書屋」是不少文化人「精神糧食」之地，不過，繼去年十月尖沙咀香港文化中心的分店結業，現在僅存一間位於沙田香港文化博物館亦都不保！據了解，該書店不再獲政府續約，改由商務進駐。有資深傳媒和文化人士大嘆不捨，形容是「噩耗」，認為本港書店版圖被中資「三中商」霸佔，令可發表多元聲音和文化的小店逐漸消失，「所有靚舖位都侵佔了，事實正反映香港出版自由和空間被人扼殺」。

位於沙田香港文化博物館的「葵花書屋」傳出將於下月結業消息。香港01記者到場了解，該書店職員稱最近投標失敗，商務印書館獲中標承租。記者翻查康文署資料，葵花書屋過去多年一直獲香港文化博物館禮品店的經營權，不過署方於今年3月12日，改向商務印書館批出有關經營權，合約為72個月，由今年6月17日至2025年6月16日。記者亦發現，商務印書館早於2014年5月已進駐香港歷史博物館，開設主題圖書禮品店。

記者翻查資料，「葵花書屋」前身為「向日葵文化良品」專門店，其2006年起進駐沙田香港文化博物館地面大堂，主要銷售文化藝術類、以香港為本位的相關書籍、影音、藝術精品及展覽專題紀念品。該店於2013年7月因翻新而易名，以橡白色和太陽花黄色為主調，入口兩邊的「即日 TO-DAY 放映」展示窗，復刻舊時戲院張貼劇照，成為店舖「打卡」亮點，亦以配合博物館為期5年的「武‧藝‧人生-李小龍」展覽。

(王譯揚攝）

「向日葵文化良品」於2001年10月成立，於2003年在新城市廣場開業（約3年後結業），其後分別於中環大會堂、尖沙咀文化中心、沙田文化博物館及中半山孫中山紀念館等公共文化活動場所開店、冀「推動藝術進入平常生活」，其中位於中環大會堂的分店一度退場，相隔6年後，於2011年再重新進駐。不過，多間分店都相繼結業，包括位於尖沙咀文化中心的分店於去年10月23日結業，以低至4折清貨。現時最後一間的沙田文化博物館分店的結業，意味文化人將消去僅存的聚腳點。

「向日葵文化良品」位於尖沙咀文化中心的分店於去年10月結業。（「向日葵文化良品」fb專頁圖片）

「向日葵文化良品」負責人為王嬋卿，其女兒李向晴更擔任公司秘書。據悉，王嬋卿早年於歐洲留學，修讀藝術。據店方官網稱，該店希望在商業掛帥的社會，讓藝術融入平常生活，平衡物質與精神需要，故積極搜羅東西方文化、音樂及藝術有關書籍、光碟和精品，又與本地藝術家合作推出產品，「為有心人提供另類選擇」。

記者亦發現，王嬋卿除了開設書店，亦不時協助作家朋友設計和出版書籍。香港浸會大學電影電視系副教授盧偉力20多年前出版的首本詩集《我找》封面由其同學王嬋卿設計，封面畫更是她女兒李向晴四歲時繪畫。最近《岳圖探索繪本集魔戒》亦是由王嬋卿協助出版。

「真的很捨不得！」資深記者、自由撰稿人潘惠蓮向香港01表示，昨葵花書屋打算寄賣書本時，從職員口中驚聞書店結業消息。她透露作為沙田街坊，經常在該書店「打書釘」，「因店內美術、歷史和文化書籍包羅萬有，不少文化人必定到此一遊，沒想到它會有結束的一天」。

商務印書館為聯合出版集團子公司，屬中資背景。（資料圖片）

自80年代開始就做記者的潘惠蓮，曾採訪八九民運及汶川大地震，如今雖退下火線，仍關注香港出版自由和空間狀況。她認為，事實反映中資「三中商」不斷在本港插旗霸位，「它們的版圖愈來愈大，趕絕可容許發表多元和敏感言論書籍的小書店生存空間，變相扼殺香港人出版和言論自由」。

潘惠蓮補充，打算在葵花書屋的沙田分店寄賣的《尋找「美人魚」楊秀瓊──香港一代女泳將抗日秘辛》談及國共鬥爭敏感話題和本土歷史，幾經努力才找到田園書屋發行出版，「三中商不會容許售賣這樣書籍的」。她又稱，如書店容許，願意繼續寄賣，「陪伴書店度最後時光是我的光榮！」

她又稱，不少紥根博物館的小書店消失，包括紥根尖沙咀香港藝術館的中國藝術書店老字號「大業藝苑」，早年亦被迫離場。她認為，現時進駐博物館的精品店和書店只是為服務旅客，主力售賣紀念品，與以往書香文化氣息大相徑庭。