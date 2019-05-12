【母親節x佛誕】海洋公園、昂坪360逼爆　搭巴士上大佛要等個幾鐘

今周末連同佛誕翌日補假，市民享有一連三日假期，同時今日適逢母親節，吸引不少大媽團來港四處觀光。除了太平清醮逼滿遊客，海洋公園和天壇大佛等旅遊熱點亦人山人海，就連東涌昂坪360纜車站和海洋公園港鐵站「打蛇餅」，在酷熱天氣下，不少母親和孝順兒女都大呻辛苦。

不少市民趁一連三日假期空檔，今日與媽媽到處遊覽歡度母親節和佛誕，不但在炎熱天氣下，景點排山倒海的人流令人叫苦連天。其中，海洋公園在今早11時，數以千計的人逼爆海洋公園出入口，排隊人龍由海洋公園門口排到海洋公園港鐵站，售票處亦蛇餅重重包圍。有市民稱，因無法負荷人流，港鐵封閉「香港海洋公園」B出口站，以疏導人潮。

由東涌前往天壇大佛的情況亦「不遑多讓」。除了乘搭昂坪360纜車站亦逼滿長長人龍，東涌港鐵站外的公共交通交匯處，等候坐旅遊巴上大佛的「蛇餅」亦長達數百米，由車站排到馬路邊。在猛烈的太陽下，不少車站外的市民紛紛撐傘遮擋陽光。

有市民拍攝到，人潮中有不少是內地大媽團，笑言「辛苦一班大媽來港」。有部分市民表示坐旅遊巴上大佛等了 75分鐘。亦住在滿東邨的居民亦表示，今日原打算坐3M去梅窩遊逛一下，惟等了半小時巴士，兩架巴士都逼滿前往大佛的乘客，惟有放棄，打道回府。