【天水圍人注意】天盛苑驚見針筒　清潔工日掃兩支　街坊憂心染病

天盛苑傳出針筒驚魂！有街坊多次發現，近日早上有人疑於天盛苑球場附近公園地上隨處遺棄針筒，由於附近經常有小朋友出入，擔憂他們一旦不幸意外被刺傷，恐感染愛滋病毒，後果不堪設想，提醒家長小心！

天盛苑街坊梁小姐在網上貼文稱，近日早上曾三次發現，有人疑於天盛苑球場附近公園地上將多個用完針筒隨處棄置，針筒連帶針口，提醒「家長帶小朋友到公園玩時一定要小心！」她稱，事後亦要求通知管理處和當區區議員跟進。

跟進事件的元朗區議員陳思靜跟香港01表示，當從街坊口中得悉事件時「深感詫異，匪夷所思」，事發地點天盛苑鄰近五人足球場、兒童遊樂場和獅子會何德心小學，「每天幾乎24小時人來人往，保安員的更亭亦可直接巡視到，沒理由有癮君子可公然在該處吸毒及棄置針筒」。

於是，陳思靜就事件向負責清理的清潔工了解，對方稱原來最近兩星期幾乎每天都在天盛苑盛賢閣（D座）與五人足球場之間空地掃到針筒，在「有時一支，有時兩支，當中必定有一支是套上燈色針套的胰島素針」，而涉事的位置接近大廈單位睡房。

陳思靜推測，肇事者疑是居住於天盛苑D 座高層一位長期病患者。（資料圖片）

陳思靜經了解後推測，肇事者是居住於天盛苑D 座高層一位長期病患者，每日打完胰島素針後就從睡房窗戶丟棄用過的針筒。他稱，計劃先與管理處人員確實肇事目標，之後上門拍門勸籲對方妥善處理針筒，稍後亦會報警備案。

他再三提醒，用過的針筒乃利器 ，亦可能傳染血液疾病，而屋苑鄰近五人足球場和公園，是兒童聚集之地，萬一有人意外被刺傷後果堪虞，強調高空擲物乃刑事罪行，呼籲各住客能顧己及人， 勿貪一時方便而負上刑責。