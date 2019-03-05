深水埗多街後巷有針筒棄置　大廈後樓梯都有份　居民心驚驚

有深水埗區議員指，當區街道後巷、大廈的後樓梯等位置，不時有吸毒人士棄置針筒，近日更有不少居民投訴指，情況愈趨普遍。警方在深水埗區議會大會上稱，相信情況與早前通州街公園清場行動有關。 攝影：黃偉民

立法會議員、民建聯區議員鄭泳舜表示，近日收到不少深水埗市民投訴指，在區內有針筒隨地被棄置情況。他指出，在醫局街美沙酮診所附近，及通州街關帝廟後巷一帶，情況尤為嚴重；在通州街公園內及南昌街附近，亦發現有人脫褲疑打針吸毒。更有居民投訴指，所住唐樓因為沒有大閘，見有吸毒人士搬入天台及後樓梯位置吸毒及棄置針筒。「有家庭話，係下午3、4點要等到佢哋吸完，到7、8點左右，幾個鐘之後先敢返屋企，因為驚影響小朋友。」

通州街關帝廟後巷現場發現有針筒被棄置。

鄭泳舜指，相關情況一向存在，但近日愈趨普遍，不止在晚間發生，下午放工、放學亦很常見。他表示不少居民都十分擔心治安及環境衞生問題，加上相關位置附近有不少學校，憂心小朋友會拿針筒來玩耍。「行過見到都會驚，有啲（吸毒人士）會問行過嘅人拎錢。」

鄭泳舜指，警方及食環署將會採取聯合行動，加強執法。

深水埗區議會今（3月5日）舉行大會，討論相關問題。鄭泳舜引述會議內容指，警方及食環署未能提供相關執法數字，但兩部門均表示，近日收到的投訴增多。警方稱相信與早前通州街公園清場行動，本來在該處吸毒的人士轉到其他地方吸毒有關。警方及食環署將會採取聯合行動，加強執法；而康文署則會加強清潔。他希望，能多管齊下解決問題，社署及志願機構同時能為吸毒人士提供戒毒服務。