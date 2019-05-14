【中環烈火九巴】九巴自焚燒毀行人天橋　事隔三日仍傳燒焦味

日前因九巴自焚「燒透底」、來往中環恒生銀行總行與國際金融中心一期的行人天橋，現時仍被圍封。天橋外部鐵板被取下，底部已經填補，但明顯有燒毀痕跡。事隔三日，涉事天橋仍然透出燒焦味。

連接中環恒生銀行總行與國際金融中心一期的行人天橋被燒毀，熏黑的外部結構暫放於天橋底。當日被燒穿的金屬橋底，如今已被填補。今早（14日）觀察，天橋封鎖並未為行人帶來太大困擾，亦可見天橋另一端本有工程進行，預期本年12月5日完工。事隔三日，天橋燒毀位置仍傳出燒焦味，可想當時火勢之猛烈。

日前一輛無載客來往屯門及灣仔的961號九巴過海巴士，駛經中環怡和大廈對開時突然自焚，巴士車尾不斷起火冒煙，並迅速蔓延至整部巴士。網上片段可見，巴士不斷冒出火舌，附近經過的車輛都避之則吉，巴士司機則站於巴士前約20米，消防正於現場協助灌救。（網上圖片）

事發於周六（11日）晚上約9時30分，一輛九巴961線巴士沿干諾道中往灣仔方向行駛，車長在駛至中環海港政府大樓附近時發現車尾冒煙，車長即時將巴士駛至安全地點，並緊急疏散車上七名乘客及報警處理。事件中無人受傷，九巴十分重視行車安全，會全面和深入調查事故起因，並協助警方調查。