【奪命鼠患】友愛邨病翁染肝炎後離世　區議員：遊樂場工程惹鼠患

衞生防護中心今日（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨，其中住在友愛邨的74歲男子入院後離世。有友愛邨街坊指曾見過鼠蹤，知悉事故後感到擔心。 區議員指於兩年前屯門公園開展共融遊樂場興建工程後，邨內鼠患問題開始嚴重，負責部門應加強滅鼠及宣傳衛生意識。

今次公布個案中，其中一名離世男病人居於友愛邨。（黃廸雯攝）

街坊曾見鼠蹤感擔心

今次公布個案中，其中一名離世男病人居於友愛邨，本身有長期病患，曾出現肝功能異常，於4月28日入住屯門醫院接受治療，並於5月4日離世。香港01記者到友愛邨視察，邨內張貼防鼠患標語，垃圾房雖放滿垃圾但未見老鼠出沒。一名居住友愛邨的女街坊指，曾見過近屯門伊斯蘭學校附近有一至兩隻老鼠出現，但未見過老鼠爬入屋的情況，但有見過邨內有放鼠餌告示，知悉事故後感到擔心。另一名街坊冼先生則指過去未見過有老鼠於邨內出沒，聽到事件都有點擔心，他指會多清潔洗手預防。

遊樂場興建工程後鼠患猖獗

友愛南區議員曾憲康指，於兩年前屯門公園開展共融遊樂場興建工程後，邨內鼠患問題開始嚴重，加上邨內有食肆及街市等容易吸引老鼠，曾收到個別街坊指有老鼠入屋等情況。近2至3星期曾憲康稱有收到居民指於屯門公園附近再出現鼠蹤，以他所知相關部門如房署亦有與承辦商跟進滅鼠，包括加放藥餌及堵塞鼠洞等。曾憲康稱今次事件後房署及食環等負責部門除應加強滅鼠，亦應向居民加強宣傳衛生及家居清潔意識，以及識別懷疑鼠患疾病的情況。

區議員：多單位負責清潔 應統籌滅鼠工作

友愛北區議員譚駿賢則指，屯門公園共融遊樂場於去年尾已峻工，惟鼠患問題至今仍持續，最多曾一日收到十多名居民求助指有老鼠出沒，譚認為衛生部門應認真研究問題成因。譚又指出現時友愛邨情況比較麻煩，因一條邨分成四個單位負責清潔，因包括馬路、街市、輕鐵軌等範圍，房署、食環署、基匯資本及港鐵各自負責清潔其部分，譚駿賢認為如要解決鼠患問題，應要由衛生部門將滅鼠工作統籌一併處理。