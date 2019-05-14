大鼠傳人戊型肝炎再現　三患者住九龍城、南區及屯門　一人已離世

本港去年9月發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎（rat Hepatitis E virus ，HEV）個案，至11月再發現第二宗個案，兩名患者均住於黃大仙區。 衞生防護中心今日（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨。其中住在友愛邨的74歲男子本身有長期病患，曾出現肝功能異常。他因長期病患於4月28日入住屯門醫院接受治療，並於5月4日離世。另外兩人曾出現肝功能異常，情況一直穩定，無需入院。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇（左）9月時指，首次發現大鼠HEV可傳染人類。（資料圖片／張浩維攝）

一病人潛伏期曾到台灣及韓國

首兩宗個案分別涉及一名有長期病患的81歲男子及一名有長期病患的67歲男子。他們均曾出現肝功能異常，情況一直穩定，無需入院。第三宗個案涉及一名有長期病患的74歲男子，他亦曾出現肝功能異常，他因其長期病患於4月28日入住屯門醫院接受治療，並於5月4日離世。三名病人的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，81歲男子居於九龍城馬坑涌道、67歲男子住在南區海怡半島，而74歲男病人住在屯門友愛邨。病人記不起曾接觸鼠隻或其排泄物，亦沒有在住所發現鼠隻。其中67歲男病人曾於潛伏期內到台灣及韓國，中心其後補充，該病人1月到過台灣、2月到過南韓；另外兩名病人於潛伏期內則未有外遊。

衞生防護中心發言人稱，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。

三名病人均是香港人、同屬退休人士，他們的家居接觸者是其妻子，全部接觸者均未出現病徵，三宗個案的流行病學關連仍在調查中。

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首兩宗個案均住黃大仙區

本港去年發現全球首宗大鼠傳人戊型肝炎個案，到11月時再確診多一宗，患者均住黃大仙區，累計錄得5宗同類個案。至於本港的戊型肝炎個案數字方面，2017年錄得64宗，2018年錄得42宗，2019年截至5月13日則錄得29宗。

衞生防護中心指，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑，如飲用遭到糞便污染的食水傳播。另外，食用來自受感染動物而未經煮熟的肉或肉類產品（戊型肝炎病毒曾於豬肝內檢測到）亦可感染戊型肝炎。

食環署發言人指，署方人員會聯同房屋署職員、物業管理公司及有關人士視察區内公共屋邨、私人屋苑及三無大廈的鼠患情況，並就防治鼠患提供專業意見及技術指導，以加强防治鼠患的成效。而南區、九龍城區及屯門區各相關組別人員會展開聯合行動，加強清洗公眾地方及該處的防治鼠患工作，以及檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。食環署人員亦會與區議員一同巡視區內受關注的地點，進行防治鼠患措施和公眾推廣活動。

九龍城區鼠患指數全港第二高 達6.1%

2018年全港各區平均鼠患指數為3.4%，今次有患者居住的九龍城區是全港第二高，達6.1%，僅落後於深水埗區的6.7%。其餘兩名患者所住的屯門及南區，鼠患指數均低於平均，分別為2.1%及0.5%，南區更是全港鼠患指數最低的一區。

↓↓全港各區2018年鼠患指數↓↓(由低至高排列)

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2018年全港鼠患參考指數為3.4%，較2017年的3.5%略低。食環署表示，指數少於百分之十，表示鼠患情況並不普遍，而今年會繼續分兩階段進行全港滅鼠運動。首階段已於1月初展開，直至3月15日完成。而第二階段將於7月展開，為期十個星期。署方指，會繼續研究及測試不同技術，如夜視攝錄機、熱能影像攝錄機、氣壓滅鼠器等，以提升對老鼠活動的監察及控鼠工作的成效。