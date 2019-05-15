周浩鼎倡北大嶼山公路建隔音屏障　環境局：已逐步落實緩解措施

北大嶼山公路經常有重型車輛行駛，當區區議員兼立法會議員周浩鼎表示，收到不少東涌居民投訴有嚴重噪音滋擾，詢問環境局會否考慮於北大嶼山公路東涌段加建隔音屏障。環境局局長黃錦星回覆其書面查詢就指，政府在規劃東涌新市鎮時，已建議在北大嶼山公路鋪設低噪音物料和在現時藍天海岸和映灣園對出路段興建隔音屏障，有關措施已逐步落實，因此無需要再加建隔音屏障或隔音罩。

北大嶼山公路鄰近映灣園的路段已設置隔音屏。（資料圖片）

映灣園、藍天海岸路段已有隔音屏障

按環境局的資料，當局已於北大嶼山公路鄰近映灣園及鄰近藍天海岸的路段設置隔音屏障。環境局指，政府在規劃東涌新市鎮時，已按《香港規劃標準與準則》的要求，建議合適的措施緩解交通噪音影響。除了將一些能耐噪音用途，如商場和公園等，設置在住宅發展與北大嶼山公路之間以盡量增加緩衝距離，減少交通噪音可能對住宅發展的影響外，亦建議在北大嶼山公路鋪設低噪音物料和在現時藍天海岸和映灣園對出路段興建隔音屏障，以減少交通噪音對這兩個住宅發展的影響。

環境局又指，發展商在規劃東涌新市鎮內的住宅發展項目時，亦已按《香港規劃標準與準則》要求，評估了道路交通噪音在住宅單位的水平，及採用了切實可行的設計和措施，緩減交通噪音對住宅單位的影響。因為在規劃時建議的緩解交通噪音措施已逐步落實，所以無需要再在上述路段加建隔音屏障或隔音罩。

除了關注隔音屏障，周浩鼎又關心大嶼山公路東涌段不同時段錄得的交通噪音水平。環境局指，環保署根據運輸署公布的交通統計數據定期進行交通噪音估算，其分布圖已上載至環境保護署的網頁供市民參閱。由於有關的道路交通噪音水平是以全年的交通統計數據進行評估，因此會較在某段時間內量度的交通噪音水平更能反映整體情況。