康文署修例管大媽噪音　欲增前紀律部隊任保安　配攝影機執法

近年不時有「大媽」在公園演唱、使用擴音器而被指擾人，康文署建議修訂《遊樂場地規例》，加強規管署方轄下的公眾休憩用地，檢控違例人士，以應對噪音滋擾。 立法會議員今(29日)在民政事務委員會會議上，關注署方會如何執法及執法的準則，亦有議員批評現時相關罰則難有阻嚇力的問題。康文署署長李美嫦回應指，署方會參考環保署的噪音管制條例指引，定義何謂噪音，並會量度分貝作為客觀準則，檢控人員亦會配備攝影機錄影，有需要時會有閉路電視作旁證。 署方有意增加有紀律部隊背景人員作為保安，於投訴較多的公園配置更多人手，在新條例落實後初時加強執法，而負責上庭作證的只會是康文署職員。署方會考慮檢視罰則，包括考慮同日內多次發出告票及向所有表演者發告票的可行性。

李美嫦指，署方有意增加有紀律部隊背景人員作為保安，於投訴較多的公園配置更多人手，在新條例落實後初時加強執法。 （立法會網頁截圖）

民建聯的劉國勳表明支持修訂，因接獲到的相關投訴眾多，屯門公園、海心公園等地附近居民都不勝滋擾，惟翻查資料，過去三年只有兩宗成功檢控的案例，與投訴數字不成正比。他關注日後有關「滋擾」是如何界定，擔心如有惡性投訴，公園管理員會變成磨心。他亦指出，現時如有人違反規例，最高罰款只為2,000元是不夠阻嚇力，「過去案例多數只罰1200元，但他們一日收的利是也不止1000、2000元﹗」他提出設立遞進式罰款的可行性，及提出署方可否驅逐相關人士離開遊樂場。

如驅逐有關人士離開公園 更具爭議性

康文署署長李美嫦回應指，署方會參考環保署的噪音管制條例指引，定義何謂噪音；會建立內部指引，如「先勸喻後執法」等；並以一系列的儀器配合執法，包括以量度分貝作為客觀準則，檢控人員亦會配備攝影機錄影，「有需要會有閉路電視作旁證」。她並指，現時沒有設立相關的黑名單，如驅逐有關人士離開公園，更具爭議性，需與律政司研究。

鄺俊宇問到署方是否有足夠人手作檢控，如前線員工需要上庭作供，會否對其造成心理壓力。 （立法會網頁截圖）

民主黨的鄺俊宇關注執法人手的問題，他問到署方是否有足夠人手作檢控，如前線員工需要上庭作供，會否對其造成心理壓力。

李美嫦回應稱，現時在公園作檢控的包括公園經理、外判保安及前線康樂事務職員，署方會加強指引及培訓，借鑑以往成功檢控經驗；並有意增加有紀律部隊背景人員作為保安，於投訴較多的公園配置更多人手，在新條例落實後初時加強執法，以提升阻嚇力，如有需要會調動其他區職員到特定區域執法，也會尋求警方協助。她強調，負責上庭作證的只會是康文署職員，現場外判保安只會負責從旁協助，如作出勸喻及維持秩序。

議會陣線毛孟靜再次關注罰則太輕的問題，她提出罰款應由2000元大增至10000元。 （立法會網頁截圖）

議會陣線毛孟靜再次關注罰則太輕的問題，她提出罰款應由2,000元大增至1萬元，並提出如表演者為一個團隊，難以確定負責人時，署方可否向團隊所有人都發出告票。

李美嫦指，檢控對象是製造噪音的人士，檢控時會考慮環境證供，惟可以考慮對整個團隊作出檢控，也會考慮是否可以在同日內向同一個表演者多次發出告票，並稱會檢視罰則。

會議上劉國勳動議，要求政府全面檢討遊樂場地規例，處理打賞問題，及針對公園噪音滋擾，提高罰款及設立遞進式罰則等，動議獲得通過。李美嫦承認，行乞、索取金錢、兜售商品都構成罪行，惟現時沒有法例禁止公眾在公園向表演者派發利是，署方會檢視是否有其他法例可以規管有關情況。

康文署未有放圖則致影響執法 署長：6月前會存放大部分

另外，康文署早前被傳媒揭發因未有按法例要求於土地註冊處存放轄下450個公眾遊樂場地的圖則，以致署方及控煙酒辦在該些場地出現執法問題。李美嫦今表示，部分場地由來已久，因歷史原因而未能存放，而早前無公布事件，是因署方不斷補放圖則，擔心公布時資料不準確，她相信大部分圖則可在6月時完成存放，過去數月暫時未有出現因圖則問題而未能檢控的情況，而署方未來亦會研究在公園使用前，已可存放圖則，防止同類型事件再發生。