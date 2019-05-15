【非洲豬瘟】七年堅持鮮豬熬湯　元朗拉麵店停業一周　東主：慘啦

豬瘟襲港，政府一錘定音，6000隻活豬被屠殺。手起刀落，斷了豬農的收入，也斷了元朗建業街一間拉麵小店的食材來源，令七年來堅持沿用新鮮肉熬湯底的小店要暫時停業。店主Aiken昨（14日）於店外張貼告示，內稱店內湯底主要由新鮮豚肉和肩肉熬製而成，惟現時市面上沒有新鮮豬肉提供，亦「沒有其他替代方法」，所以昨日是暫時最後一天的營業日。

店主Aiken於店外貼出告示，指店舖自昨日起因無新鮮豬肉供應暫停營業。（蔡正邦攝） 接獲無活豬消息感震驚 至周二才可重新營業 Aiken今（15日）接受訪問，憶述當日收到無鮮肉提供的消息時，感到非常震驚。「每日都會打去要豬肉，嗰日打去話冇豬，慘啦。」開店七年，第一次因為沒有食材供應而停業。停業一周，Aiken稱自己將損失逾8萬元，感到十分無奈。「冇覺得蝕，因為你控制唔到，如果要休三個月我就真係喊啦。」

Aiken指，今次豬瘟事件損失逾八萬元，感到無奈，但之後仍會一直沿用新鮮食材。（蔡正邦攝）

他估計，店舖要下星期二才可重新營業，因若星期一始有鮮肉提供，才可煲拉麵湯底供星期二用。問及為何會採用新鮮豬肉，而非冰鮮肉做食材，Aiken 稱，「香港咁難得有新鮮豬，點解唔用？」他認為用新鮮豬肉製作的拉麵湯底較鮮甜，其味道是冰鮮豬骨所不能代替的。經過是次事件，Aiken仍然堅持不會考慮採用其他食材，因為他認為食客要的就是那種味道，一旦改變了，就會流失原本的熟客。