【中西區講呢啲】街頭嘉年華引致交通大擠塞　被批擾民要求取消　

發展局於2017年起於荷李活道雲咸街至鴨巴甸街一段舉辦「文物時尚·荷李活道」活動，去年十月連續第二年舉辦。因配合活動，中西區一帶道路因而封閉，有區議員批評活動造成交通大擠塞，又極度擾民，要求政府儘快停辦。發展局在回覆時就指，活動大受市民歡迎，希望獲受影響市民諒解。

活動於荷李活道雲咸街至鴨巴甸街一段、大館和元創方舉行，內容包括音樂及舞蹈表演、導賞團、工作坊和展覽等，局方指希望透過一連串活動，讓公眾體驗荷李活道豐富的歷史、文物資源、文化和藝術氛圍。

（「文物時尚 ‧ 荷李活道 Heritage Vogue ‧ Hollywood Road」社交專頁圖片）

為配合活動，當日荷李活道雲咸街至鴨巴甸街一段被封路，大會另外為當區居民提供安排免費循環接駁巴士服務。不過中西區區議員伍凱欣就批評，鴨巴甸街、堅道、威靈頓街一帶因封路造成嚴重交通擠塞。據伍凱欣提供的圖片顯示，荷李活道及鴨巴甸街有大量的士擠滿馬路。她形容封路做法極為擾民。並且要求發展局承諾不再於荷里活道舉辦「文物時尚·荷李活道」或同類型活動。

發展局在回覆區議會文件上表示，去年舉行的「文物時尚·荷李活道」反應熱烈，共超過7萬人參加，又指有超過9成公眾支持活動每年舉辦。局方又補充，活動期間共收到8宗有關臨時交通設施及噪音的公眾投訴，但表示明白會為居民帶來不便，希望受影響的居民諒解。至於中區警區就表示，於活動舉辦當日接獲10未有關臨時交通措施安排、違例泊車及交通阻塞等的投訴。