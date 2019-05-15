【中區電子道路收費】區議員稱的士料不獲豁免　或會轉嫁消費者

中西區交通繁忙，在上下班高峰時間，塞車十分常見，而政府正計劃於中環推出電子道路收費「先導計劃」。有學會就電子道路收費進行了一項調查，結果顯示無論駕駛者或非駕駛者，均有超過六成人同意實施電子道路收費，以改善中區核心商業區繁忙時間的交通。 有中西區區議員透露稱，運輸署未有打算豁免的士，不排除的士業界會將收費轉嫁消費者。

香港公共管治學會就電子道路收費進行調查，結果顯示超過六成人同意實施電子道路收費。（劉婉雯攝）

香港公共管治學會在今年4月15日至26日期間，透過隨機電話抽樣及網上調查，成功就電子道路收費訪問1587人，當中有34.5%是駕駛者，65.5%是非駕駛者。

調查結果顯示，約六成四受訪駕駛者，及約六成三受訪非駕駛者贊成電子道路收費，改善中區核心商業區繁忙時間的交通。超過七成受訪者同意使用「用者自付」原則，對造成中區交通擠塞的車輛收費。

逾四成人認為的士應獲豁免收費

受訪者認為，緊急車輛及公共交通工具可獲豁免收費，分別有81.3%及69.2%，其次是的士，有42.5%受訪者贊成。

約七成半受訪者認為，不同時段應該有不同的收費模式，逗留在收費區的時間越長，收費越高。約六成受訪者認為收費應少於200元。約七成六受訪者同意把電子道路收入用作改善交通上。

中西區區議會交通及運輸委員會主席陳財喜於今年三月初曾就收費與運輸署討論，陳財喜透露，中西區道路使用者有七成來自私家車，約三成為的士，故運輸署未有打算豁免的士收費。他相信，方案會遭到的士業界反對，不排除業界會把收費轉嫁消費者。他又指，他支持政府就公共交通工具、保姆車、緊急車輛豁免收費。

另外，調查顯示約兩成三中西區居民對收費感到憂慮，擔心出入都要付費。陳財喜表示，現行收費範圍頗大，建議政府可縮小收費範圍，如皇后大道中以南近民居的地方；或豁免中西區居民收費。

陳財喜建議收費在200至500元之間，他透露，因是次為先導計劃，政府希望盡快進行，相信會採用較低收費；惟他認為，若收費太低如100元，難以取得成效。他又指，政府對於收費未有建議，亦暫未有推行時間表，陳財喜預計計劃最快可於2020或2021年實行。他又建議政府推行計劃時，應加強交通配套，如加強執法，使用交通探測器等。明天中西區區議會大會將討論電子道路收費先導計劃。