馬騮大鬧天水圍　從何而來引熱議　居民：第一次喺區內見到

近日天水圍有「齊天大聖」出巡，繼天晴邨及慧景軒後，昨日(16日)天盛苑再有馬騮出沒，漁農署到場前逃去無蹤。天水圍不是馬騮出沒的熱門地方，對於這位「稀客」，引起區內居民的熱議，好奇牠來自哪裡，下一站會去哪裡等。但同時，區內居民亦擔心牠會闖入屋企，大肆搗亂，只好關好窗戶。

馬騮在天晴邨出沒。(樂在天水圍圖片)

前日(15日)牠大鬧天晴邨及慧景軒，於大廈外牆游走，一時又停在平台位置，要出動警方及漁護署人員到場，擾攘數小時，最終被成功捉拿。天晴邨一名清潔工人稱，當日在場，見到馬騮坐在樹上食東西，漁護署及警察到場時，牠即爬上四樓。清潔工人稱，保安有提及初時發現馬騮時，牠坐在樓梯間，懷疑有人飼養，「養唔到就放出嚟，之前都唔見有。」

香港01正向漁護署查詢過往有否收到馬騮於天水圍出沒的報告，有待回覆。

昨日出沒於天盛苑的馬騮。

區議員：懷疑有人飼養

當區區議員李月民稱，早於上周六(11日)時，已有馬騮出沒。首先是於美湖居發現到有馬騮，見牠悠閒自在地從美湖居穿過天葵路，再闖入麗湖居，一度進入大廈大堂位置，沒多久後就穿過後花園，最後擒鐵欄，進入了伊利沙伯中學舊生會中學。李月民表示，過程中馬騮表現「佗佻」，慢慢行，沒有攻擊人或驚慌。居民見到牠時很好奇，不斷關心牠去了哪裡，及是從哪兒出現的。李月民指，於天水圍住了20多年，是首次見到有馬騮於屋苑內出沒。他表示，該馬騮很大隻，以牠不怕人的表現，李月民懷疑牠是人飼養的。

事後，屋苑出了通告，稱有馬騮出現，呼籲居民見到馬騮時要保持冷靜，不要走近或觸摸牠。

馬騮表現「佗佻」，慢慢行，沒有攻擊人或感到驚慌。（李月民提供圖片）

李月民指，居民對有馬騮出現感好奇。（賴雯心攝）

翻查資料，根據漁護署就全港猴子的普查，過去五年馬騮的數量維持在約1,800隻，主要於金山、獅子山及城門郊野公園一帶出沒。去年，漁護署接獲330宗赧告，指有馬騮出沒或造成滋擾，主要是來自九龍及新界，漁護署沒有接獲港島有馬騮出沒或滋擾的報告。