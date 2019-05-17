大埔一樂舖位新租客　斥資百萬大裝修　開中菜館半年後結業

去年大埔「一樂燒鵝」大埔店結束42年營運，並以一億放盤出售，天價引來市民嘩然。相隔半年月後，有新食肆「和味塘」在一樂原址開幕，不過近日網上群組「Tai Po 大埔」就傳來「和味塘」結業的消息，有網民指「咁快又執？」、「正常呀，未食過咁難食既（嘅）燒味」。據知情人士透露，「和味塘」老闆曾花數百萬裝修，惟只經營了半年，最後因經營不善而結業。

去年五月，「一樂燒鵝」大埔店突然結業，隨即以一億放盤出售。其後有中菜館「和味塘」接手在上址開業，不過事隔半年後，昨日（16日）網上群組「Tai Po 大埔」內，有網民張貼出一張相片，表示位於大埔大明里內「和味塘」拉下大閘，門外貼上地產商放租的標示，但仍有粉麵供應商似乎對結業消息毫不知情，還在店外如常「交貨」。

昨日（16日）網上群組「Tai Po 大埔」內，有網民張貼出一張相片，表示位於大埔大明里內「和味塘」拉下大閘，有地產商正在放租。（網上截圖）

「Tai Po 大埔」群組內，有網民曾於去年11月張貼照片指「和味塘」剛開業，誰料半年後就迎來結業消息。大批網民在結業消息下留言指「和味塘」的食物一般，午市只見廖廖數人，估計因難以維持高昂租金而結業。

據地產資訊網顯示，本月2日有一位於大埔大明里、建築面積1,400呎的樓盤以每月23萬元出租。據知情人士透露，舖位樓面有1,400呎，還有閣樓，月租23.8萬元，去年業主以8,200萬售出。據了解，「和味塘」老闆花了幾百萬裝修，惟只經營了半年，最後因經營不善而結業。

在大埔工作了十幾年的劉先生指，餐廳食物味道一般。

在大埔工作了十幾年的劉先生曾光顧「和味塘」，他指餐廳食物味道一般，「茶餐廳又唔係茶餐廳，燒味舖又唔係燒味舖，食物好普通，附近咁多食肆，競爭大，冇得突圍而出咪執笠。」他說相信餐廳的致命死因是租金昂貴：「（執笠）唔意外，租金咁貴，十幾年嚟見住啲舖頭係咁執。」

在「和味塘」附近工作的黃女士曾經光顧「和味塘」，她說餐廳的食物「好難食，冇咩人幫襯，得小貓三四隻，緊係執笠！」又指曾見過「和味塘」的老闆坐在收銀檯，愁眉苦臉，「好似苦瓜咁」。