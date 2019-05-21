葵涌醉酒灣板球場偏僻欠宣傳　開放半月無人去　記者實測成第一人

香港板球總會位於葵涌醉酒灣堆填區內的臨時板球場自5月2日起對外開放，逢星期一至五早上七時至九時，公眾可進入臨時板球場晨運，不過《香港01》記者於5月21日早上八時半到臨時板球場視察，現場杳無人煙，保安員指記者是5月2日開放以來第一個進入場地的公眾人士。有工作人員解釋指，場地位置偏僻，加上缺乏宣傳，因此沒有人前去。

開放逾半月 記者成進場第一人

早上八時三十分，記者來到葵涌公園入口位置，向路旁貨車司機查詢臨時板球場位置，他滿臉疑惑問：「呢度係葵涌公園？咁偏僻嘅地方都有公園？」沿山坡走兩分鐘，來到臨時板球場的入口，裡面坐着一位保安員，他看到記者時顯得十分雀躍及驚訝，說：「5月2日開放至今，從沒有人來，你是第一個。」並着記者填表登記，寫下姓名、性別及年齡。

偏僻、欠宣傳 最近住宅出發需步行20分鐘

臨時板球場的工作人員梁先生猜測，因為缺乏宣傳，板球場開放至今無人進場，「冇點宣傳，只有香港板球總會的官方網站有通告。加上這裡地理位置偏僻，附近是工廠區，沒有住宅，最近的住宅是葵盛西邨，但步行也需20分鐘。」市民前往板球場的唯一交通，是在葵芳港鐵站轉乘404M小巴，並於葵涌公眾殮房下車。

平日開放兩小時 職員：延長時間有難度

梁先生又指，臨時板球場是環保署的土地，現以三年租約批給香港板球總會，由總會管理，包括剪草、淋水等。租約亦列明場地每週須最少預留約12小時予公眾使用。經商議後，總會決定逢星期一至五早上七時至九時開放板球場予公眾散步或進行其他靜態活動。

對於有區議員要求延長開放時間，梁先生回應稱，「我哋都想早啲開，但現實情況不可行。如果提早至6點開，工作人員根本冇車可以入嚟；至於延長至10點，則會阻礙我們進行草地的保養維修。而星期六日則有比賽進行。」

梁先生指現時的開放時間已經與政府達成共識，「我哋都想早啲開，但現實情況不可行。」（黃桂桂攝）

板球場的圍欄上掛着橫額，提醒公眾板球場內禁止攜帶寵物、生火、飲食、吸煙、亂拋垃圾及攀爬。梁先生指，「我們也想多些人進來，但希望進來的人能遵守這裡的規則。」

區議員：開放時間太短

葵青區葵盛東邨議員周偉雄指，對板球場現時只於平日開放兩小時並不滿意，認為應延長開放時間，期望政府於現時租約期滿後進行翻新工程，儘快開放予公眾使用。他又指在該幅土地出租予香港板球總會前，曾有居民爬進草地做運動，後來有圍欄封起，居民才沒有進去，證明居民對該草地有需求，只是現時宣傳不足，居民並不知情，他承諾日後會多作宣傳。另一方面，周說葵青區現時有逾50萬人口，但只有六塊綠化及休憩用地，是低於標準。

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。政府於2016年撥出4.5公頃土地作臨時板球場，臨時板球場分為1個主場及2個練習場，工程於2018年下旬完成，並於同年11月正式開放使用。今年3月，香港板球總會就有關臨時板球場的土地牌照續期三年。