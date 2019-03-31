【葵青區講呢啲】閉關17年臨時板球場續牌　政府促增公眾使用時間

2016年，環境保護署批出為期三年的土地牌照，予香港板球總會於醉酒灣堆填區興建和營運板球中心，面積達4.5公頃。 牌照將於2019 年3月22日屆滿，政府擬為臨時板球場的土地牌照續期三年，並要求每週最少預留約 12 小時予公眾租用板球場設施，而且可於日常運作時間以外（即平日早上七時至九時） 開放場地予市民散步或進行其他靜態活動 。

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。政府於2016年撥出4.5公頃土地作臨時板球場，工程在2018年下旬完成，並於同年11月正式對外使用。

去年四月，審計署發表的《審計署署長第七十號報告書》指，葵涌公園於2000年已完成修復，但17年來仍沒有對外開放，批評發展進度緩慢、情況不理想。

現時，臨時板球場可分為1個主場及2個練習場；惟現時練習場的地勢不平坦，未符合安全標準，故運動大多於主場進行。按香港板球總會文件，2018至19年球季的主場使用時間約有700小時，即每日只使用了2小時，而牌照亦只限在臨時板球場地進行板球或與板球有關的活動，導致當區居民未能共同享用。

有關牌照於今年3月屆滿，政府於續牌時要求總會每週最少預留約 12 小 時予公眾租用板球場設施、並於日常運作時間以外 （即平日早上七時至九時）， 開放予市民散步或進行其他靜態活動 。