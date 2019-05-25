【三無大廈】油尖旺200幢大廈無王管　經民聯倡政府協調聯廈聯管

「三無大廈」問題一直惹人詬病，在儼如「無皇管」的狀況下，令大廈日久失修，衛生及治安情況惡劣。其中，三無大廈林立的油尖旺區，有區議員質疑現有的「大廈管理專業顧問服務計劃」成效低，以大南區為例，計劃推行８年至今，仍有200幢三無大廈未成立法團，即使成立法團亦形同「空殼」無人管理，故建議計劃基礎上，增設為期一年「聯廈聯管」先導計劃，由政府協助政府出手統籌，招標聘請公司統一管理，加強協助這類樓宇。

「三無大廈」即無法團、無居民組織及無物業管理公司。香港01過去曾多次報道該類大劏房林立，垃圾堆積如山，污水渠道滲漏嚴重，鼠患為禍，加上大廈多數沒有管理員及安裝閉路電視監察，大廈猶如「無掩雞籠」，治安令人擔憂。

經民聯多位油尖旺區議員今日舉行記者會，探討有關「三無大廈」問題。油尖旺大南區議員李思敏表示，三無大廈問題在油尖旺區尤為嚴重。她指出，不少大廈即使有法團亦形同虛設，由於大廈大多逾30年樓齡，大部分業主年紀老邁、去世、移民或入住老人院，不但因不了解法團管理規條，對管理「有心無力」，亦有不少根本無法聯絡或授權管理，而大廈內劏房租客更無權和責任管理。就算大廈有「互助委員會」，都不合資格管理大廈財務問題。

多位經民聯油尖旺區議員與街坊召開記者會，建議政府增設為期一年的「聯 廈聯管」先導計劃。（黃偉民攝）

李思敏又質疑，民政總署自2011年起推行的「大廈管理專業顧問服務計劃」（顧問服務計劃），認為雖然該計劃委聘專業物管公司，協助業主成立法團和申請資助等，但只屬一次性的服務。在計劃下，以大南區為例至今仍有200幢三無大廈未成立法團，而油尖旺區只有97幢大廈成立或重新啟動法團。

故她提出為期1年的「聯廈聯管」先導計劃，設立如同樓宇管理體驗版的「三無大廈託管服務」，由民政事務處統籌，招聘物管公司統一管理，，協助「三無大廈」先解決基本管理問題，包括清理垃圾、加強保安及更新消防系統等，繼而推動他們成立業主立案法團。

經民聯油尖旺區議員李思敏（右），希望政府協助三無大廈業主改善管理問題。（李智智攝）

記者查詢計劃實行的細節，包括招標形式、資金來源、管理費安排等，李思敏稱「見前計劃是很初步」，又指油尖旺民政處和區議會成立多年的「地區行政主導計劃」，在集中聘請專業公司處理大廈公用地方問題上「有一定基礎」，當中有部分管理公司或有意參與「聯廈聯管」。

油尖旺區議員黃舒明亦補充，「顧問服務計劃」推行多年，政府一直委聘兩間物管公司處三無大廈，相信政府對招標公司管理有「相當經驗」，「聯廈聯管」亦可參考現時「消防資助計劃」及「樓宇更新大行動2.0」，提供基金協助計劃推行。

基隆街街坊張先生稱過去大廈「無皇管」，環境變得溶溶爛爛。（李智智攝）

居住基隆街一幢六層高唐樓的張先生支持計劃，又稱過去居住30多年，大廈「無皇管」，環境變得溶溶爛爛，走廊的天花石屎剝落，單位廁所更出現5元硬幣大的裂痕，「當垃圾費由每月100元加至200元，垃圾就無人處理，到處都是老鼠」，故冀計劃可助居民改善居住環境。