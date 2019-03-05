【深水埗N無大廈】無保安無大閘　垃圾死老鼠遍梯間傳惡臭

「三無大廈」環境惡劣，更往往成為罪惡溫床，爆竊案頻生。深水埗區議會今（5日）召開大會，有議員提出唐樓治安情況，警方僅回覆爆竊案有改善。 記者視察深水埗區一棟曾發生事故的「三無大廈」，發現大廈樓梯環境非常惡劣，遍地盡是垃圾、衣物、剝落的石屎和木板，更有多隻死老鼠和糞便，傳出嚴重惡臭；大廈不時有閒雜人進出，天台更懷疑遭人霸佔。

「三無大廈」實為N無大廈：一幢沒有業主立案法團、任何居民組織及管理公司的大廈，引伸到無大閘、無保安員、無閉路電視系統，導致大廈猶如「無掩雞籠」，居民自求多福。現時全港一共約有40,000幢私人大廈，其中5,500幢為三無大廈。去年12月10日，一名居民於深水埗桂林街117號單位內燒炭自殺，所有鄰居穿插於雜物間走火警，死裡逃生。而過去半年有至少兩宗涉及三無大廈的火警，揭露了深水埗區劏房住客密集，火警安全成疑的情況。

樓梯口被垃圾阻塞。（鄧詠中攝）

衛生極度惡劣

香港01記者到訪桂林街117號，一幢曾經因燒炭自殺案引致火警的「三無大廈」視察。大廈樓梯的衛生極度惡劣，沿途滿佈大型垃圾，如燒過的木板和多件破衣物，地上更有多死老鼠和疑似狗隻糞便，嚴重惡臭充斥整幢大廈，並滋生大量蚊蟲。

桂林街117號早前有人燒炭自殺，引致大廈火警，單位外牆身一度被熏黑。（蔡正邦攝）

早前起火單位，現已重新裝修。（李智智攝）

記者一路走到位於9樓的肇事單位，沿途環境均相當惡劣。一位在此住了半年的住客透露，大廈每天都有人清理垃圾，但他懷疑是自殺死者遺物的樓梯衣物，卻一直未有人處理；而大廈的後樓梯亦經常被垃圾堵塞，「呢啲佢哋覺得唔係垃圾，所以咪唔清。如果初初知道係咁，我一定唔會搬入嚟。」

三無人廈無人理，垃圾堆積阻塞通道，若起火相當危險。該住客續指，火燭之後，樓梯曾經被清理乾淨，但不久之後又再堆滿垃圾，「之前清晒，唔知點解又再嚟，好多垃圾」。她透露，早前發生火燭，有住戶被門外雜物絆倒，「佢一出門口就仆親！」假如再有火警，後果不堪設想，因此不少住戶擔心安危，馬上搬走。

有人在大廈貼出告示，呼籲住戶切勿胡亂棄置垃圾。（鄧詠中攝）

無人管理如「無掩雞籠」

大廈並無任何保安系統，外人可以自出自入。有住客指，經常見到閒雜人等出入，「無看更，咩人都可以入，外國遊客又有，上去影婚紗相又有」。即使有警察巡邏，她認為一樣無法解決大廈治安問題，「有鬼用咩，有事佢都唔喺度啦，等都等唔切。」

除了住戶，大廈二樓有義工組織「香港社區組織協會」和賓館，外來人士頻頻出入。協會義工池小姐同樣是深水埗街坊，她留意到，平日這幢大廈時常有疑似道友出入，亦有見少數族裔人士、遊人等。

除了住戶，大廈內還有一間賓館及義工組織場地。（鄧詠中攝）

此外，池小姐表示，此處常發生高空擲物，每隔一日便會有物件從高處墮下，「會擲玻璃樽、垃圾同打火機，擲得好密！」後來有住客報警，警察拘捕涉案人士，「報警之後靜咗幾個月，對上一次係兩、三個月之前發生。」

三無大廈治安欠佳，有見及此，大廈的賓館、協會和一個住戶單位，自行安裝了閉路電視，以確保出入安全。池小姐表示，畢竟是三無大廈，缺欠保安人員和系統，安裝閉路電視可以協助監察高空擲物的情況。

有住戶自行安裝閉路電視，以保障安全。（李智智攝）

天台疑被霸佔成民居

記者去到大廈天台，發現通向天台的後樓梯遭多件大型垃圾堵塞。而天台現場有不同傢俬，如床、太陽椅和梳化，並晾起了數張棉被和衣物於椅上，組成帳篷。地上亦有不少個人物品如背包、行李箱、足球和食水箱等。

當時有兩名中年男子正於天台帳篷下休息，期間不斷察看來者。記者上前探問，二人表現閃縮，查問記者來意。街坊指，兩人是露宿者，一直以大廈天台作住所。

天台佈置得像家居一樣，有兩名男子在此休息。（鄧詠中攝）

有街坊指兩名男子是露宿者。（鄧詠中攝）

警方：「三無大廈」爆竊案按年遞減

據警方回覆區議會文件顯示，涉及「低設防大廈」的爆竊案減少，由2017年的134宗，下跌至2018年112宗。警方會策略性調配人員巡邏低設防大廈，並部署反罪惡行動。