【屎海之戀】高層屎水倒灌屬罕見　專家建議同座住戶做呢樣嘢自保

位於荃灣西港鐵站上蓋「海之戀」於1月落成，單位陸續入伙，卻有剛入住三個月的高層單位出現污水倒灌，單位被「屎海」淹沒，懷疑裝修工人施工或執漏時不當將裝修物料倒入廁所，導致屎渠倒灌。有驗樓師指，新樓及高層單位出現污水倒灌情況罕見，業主可謂非常不幸，又估計中、低層亦有單位受影響，若業主擔心自己單位會受牽連，可以敲打方式檢查水渠是否「空心或實心」，若「實的的」，可能已出現淤塞，建議盡快通渠。

新樓+高層單位 非常罕見

驗樓師賴達明指，「海之戀」屬於新落成屋苑，高層的單位出現污水倒灌情況非常罕見，「無人諗過新樓都會咁」相信業主除了金錢損失，心靈亦受打擊。他估計樓上樓下或有單位同樣出現此情況，相信影響範圍甚廣，現時需盡快查明污水倒灌原因，以免情況變得更嚴重。他指，污水倒灌情況受渠管設計及垃圾積聚影響，若渠管較窄及迂回，會容易造成雜物積聚，導致排水不暢通，渠管到低層單位會彎曲，會較容易積聚垃圾，所以一般污水倒灌情況出現在舊樓及低層，惟就相片所見，渠管設計正常，他不排除有裝修工人於排水口扔垃圾或英泥造成淤塞。

（業主提供圖片） 敲打水管檢查渠管狀況 賴達明指，市民可自行檢查渠管道是否有淤塞危機，最簡單方法是利用棒子敲打水管，若聽到空心，證明水管暢通，若聽到實心，即水管可能已有積水，或未能正常排水。最常見的情況則是排水位去水速度減慢，或廁所沖廁時去水慢，這些都是水管淤塞先兆。當確認水管淤塞，可利用軟籐通渠，若情況嚴重則需要利用水壓槍。他認為物業管理處有責任提醒裝修工人不可傾倒水泥或垃圾於渠管，又認為發展商有責任確保渠管暢通，建議發展商於渠管安裝CCTV，檢查會否有位置較易淤塞，確保日後不會再出現類似情況。

室內公渠增加維修、檢查難度

現時有不少新落成屋苑因為外觀，將公渠放置於室內，導致爆渠時污水直湧單位內。賴達明指，室內公渠增加維修、保養及檢查難度，屋宇署建議發展商將公渠放置於室外，但不少發展商都未有理會，他指始終不是法例規定需要設計公渠於室內，「衰啲講句，有乜事爆都叫爆岀面。」他指，當需要維修或檢查，需要進入單位才能拆渠、換渠，影響相對較大。

（網上圖片） 開放式室內設計 無吸咀阻污水 賴達明指，現時不少室內設計為美觀，廚房門或浴室門的地台位置沒有吸咀（即雲石門檻）或排水口阻污水，當污水湧出，增加屋內損毀程度。他指，吸咀能有效阻隔水和垃圾，而排水口有助疏導積水，建議市民安裝。

位於荃灣西站「海之戀」為長實及港鐵共同發展項目。（黃偉民攝）

港鐵：正協助戶主跟進保險賠償

位於荃灣西站「海之戀」為長實及港鐵共同發展項目，港鐵回覆查詢指，今早9時「海之戀」客戶服務處職員巡樓期間，發現「海之戀」1期7座單位單位有污水滲出，即時通知單位業主及業主母親，並聯絡物業發展商人員到場。其後業主母親進入單位，看到污水從坐廁滲出，服務處職員即時於現場協助清理。港鐵指，現正協助戶主跟進申請保險賠償事宜。