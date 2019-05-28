綠楊新邨搞講座請何君堯主講　邨外人出入無阻惹住戶不滿

上周六（25日），荃灣綠楊區議員林發耿於綠楊閱覽室舉辦遺產繼承講座，本來綠楊的設施應該只有綠楊居民可以使用，林發耿亦於宣傳單張內寫「請攜同住戶證或管理費單登記」。惟有西樓角村村民成功電話登記參加，記者亦於現場發現，所有人士如無掩雞籠般自出自入，毋須出示住戶證或管理費單。有綠楊居民批評，閱覽室是屋苑設施，「點解其他村嘅人可以使用？」

於綠楊以外張貼宣傳單張

據悉早於活動舉辦前，林發耿區議員辦事處便在綠楊新邨各處及西樓角村、木棉下村等張貼宣傳單張。活動名為「我和律師有個約會——遺產繼承講座」，由何君堯律師辦事處及林發耿區議員辦事處合辦，活動地點為綠楊閱覽室。單張提醒報名者「請攜同住戶證或管理費單登記」。

西樓角村民成功電話報名

早於活動前一天，西樓角村村民陳女士致電林發耿議員辦事處報名參加活動，該職員問陳女士「住邊？」，陳女士說西樓角村，職員其後說已成功報名，提醒陳女士於25日下午3時至5時準時出席便可。

遺產繼承講座宣傳單張有提醒參加者「請攜同住戶證或管理費單登記」。（鄧柏良攝）

無需出示住戶證或管理費單

活動當天，記者到達綠楊閱覽室，門口沒有張貼活動海報，但有不少公公婆婆進場，並有工作人員指示他們坐下，全程都無需出示住戶證或管理費單。工作人員亦沒有核對參加者是否有登記，記者之前沒有登記，亦順利進場，基本上是任何人都可以直接進場。

現場約有70名長者出席，講者為何君堯。講座的橫額寫有綠揚新邨業主委員會和林發耿區議員辦事處合辦。講座進行前及期間，均未見到林發耿的身影，只有義工到場安排。記者向管理處朱先生查詢，他指不方便回答，但表示平時沒有檢查是否綠楊居民使用閱覽室。

居民：點解其他村嘅人可以使用？

綠楊閱覽類似屋苑的圖書館，無須拍卡都可以進入，有屋苑居民指，該閱覽室只可供屋苑居民使用。居民蕭先生表示，在綠楊居住了十年，對上一次使用閱覽室已是四、五年前的事，而當時已甚少人使用，「其實閱覽室使用率低，平時開放時間都唔係長，所以都無人會檢查居民住戶證。所以有屋苑以外嘅人用都唔出奇，只要尊重，唔好搞事都得嘅。」另一綠楊居民張小姐則表示：「我是綠楊的居民，亦有交管理費，而綠楊閱覽室是屋苑設施，難以明白其他周邊村落的居民為何可以使用？」

林發耿回覆《香港01》記者查詢時表示，他們每次舉辦活動都會控制人流，如果人數少的話，會容許社區內其他屋苑的人進場，以服務社區。