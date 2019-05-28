【黃雨襲港】恒地馬屎埔地盤狂滲黃泥水　居民憂農作物淹死兼冧屋

本港連日下雨，天文台分別於27日凌晨及28日早上發出黃色暴雨警告信號。北區每小時雨量一度逾50毫米。位於粉嶺北的馬屎埔一恒地地盤不斷滲出黃泥水，湧進馬屎埔所有坑渠、農田，浸淹部分農作物。早前因地盤震動導致房子出現裂紋的潘太擔心，房子會出現滲水甚至冧屋的情況，「命仔都喺晒度」。

地盤滲出黃泥水 農作物或遭淹死

馬屎埔環境關注組成員盧先生表示，27日凌晨開始，地盤圍板下便不斷滲出黃泥水，導致「成條坑都係黃泥」。而附近的農田亦受到影響，長於田間斜位的農作物有不少被水浸過，「水一多，農作物就會被淹死。」然而，只有當天文台同時發出黑色暴雨警告及新界北部水浸特別報告時，農民方可向漁護署申請補償。盧直言農民現時情況沒法獲得補償，暫時亦未計算到有多少損失。

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「裂屋」居民憂冧屋：命仔喺晒度

除了農民，馬屎埔村民潘太亦是受害者之一。潘太所居住的寮屋因恒地地盤的震動，導致牆身出現裂紋，「雖然現時未有滲水情況，但十分擔心，如果再大雨啲，可能就會滲水入屋，最驚係可能會冧屋，命仔都喺晒度。」一個月前，恒地曾派員前往潘太家中視察，惟至今一直未有音訊，潘太憂賠償一事不了了之。

曾要求地盤設排水系統

盧先生指，早於去年雨季，該恒地地盤便已滲出黃泥水，「試過浸過曬啲農作物」。村民向政府部門投訴，發展局回覆稱，已向地盤的業權人發信指示他們必須根據土地契約條款處理地盤內的排水安排（包括設置臨時排水系統），以防積水從地盤滲出。惟一年後情況依舊，盧先生質疑地盤是否有跟足政府要求。

發展商恒地於2018年1月就其所持有的佔地17.2萬平方呎、位於馬適路綠悠軒北面的粉嶺馬屎埔農地完成補地價，並隨即展開工程，有未遷出馬屎埔的居民投訴工程造成滋擾。今年五月初，立法會通新界東北工程項目撥款，即將進入收地階段。